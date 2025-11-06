秋冬進補不只喝補湯！營養師揭鯖魚Omega-3營養秘密，再附3道經典鯖魚料理

隨著天氣轉涼，正式進入秋冬進補的時節。許多民眾開始採購食材補充春夏缺失的營養，但說到營養補充，您是否還停留在昂貴的肉品或補湯？事實上，張語希營養師指出，價格親民、四季皆有的「鯖魚」，營養價值極高，堪稱「平價版深海黃金」，是秋冬進補的最佳選擇之一。

近日，隨著雙11購物節將至，消費者熱烈討論「鯖魚營養」與「鯖魚料理」，我們也特別訪問以高品質挪威鯖魚聞名的「戎的魚店」創辦人周漢文，如何聰明選魚，並整理鯖魚的關鍵好處與經典三道食譜，在秋冬輕鬆抓住這波健康飲食浪潮。

營養師大力推薦鯖魚，營養價值有多高？

鯖魚又名青花魚，是一種富含脂肪的深海魚類。根據衛福部食藥署數據，每100克的鯖魚清蒸就含有豐富的維生素A、維生素B群、維生素D等營養素。

其中最受推崇的，便是豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，其中DHA與EPA的含量極高。DHA是神經細胞膜的重要成分，有助於活化大腦、幫助腦部正常運作；而EPA則有助於清除血管中的壞膽固醇（LDL），兩者皆具抗發炎效果，能有效保護心血管健康。

台灣鯖魚和挪威鯖魚，口感與營養有何不同？

消費者在超市選購時，常對「台灣鯖魚」與「挪威鯖魚」感到困惑。「戎的魚店」創辦人周漢文指出，兩者在外觀、口感與油脂含量上有明顯差異。

台灣鯖魚：主要為「花腹鯖」與「白腹鯖」，體型偏小，肉質較紮實，油脂含量相對較低。

挪威鯖魚：來自北大西洋，體型較大，表皮花紋粗且明顯。因生長於寒冷海域，其肉質鮮嫩、油脂極為肥美，因此成為市場主流，常以「薄鹽」方式冷凍保存，鎖住豐富的油脂與鮮味。

鯖魚怎麼煮才好吃？三道經典的家常鯖魚料理

鯖魚豐富的油脂相當適合多種料理方式，且不易失敗。我們也參考專業食譜，精選三道最受歡迎的家常做法：

1.香煎鯖魚（最經典）：

為避免魚皮收縮，可在皮面輕劃幾刀。熱鍋冷油狀態下，將鯖魚「皮面朝下」入鍋，以中火煎至金黃酥脆後翻面，起鍋前擠上檸檬汁，就是最簡單的美味。

2.燉煮鯖魚（日式風味）：

將鯖魚切塊，魚皮劃刀助入味。將味噌、清酒、味醂、醬油與水調和煮滾，放入鯖魚皮面朝上，蓋上鍋蓋小火燉煮約10-15分鐘，起鍋前加入薑絲即可。

3.茄汁鯖魚義大利麵（創意料理）：

將鯖魚先煎熟後分成小塊。另起油鍋爆香蒜末與洋蔥丁，加入番茄碎炒軟，再放入鯖魚塊與預煮的義大利麵拌炒，最後以番茄醬與少許鹽、糖調味，燜煮入味即可。

聰明選魚貨，雙11成秋冬進補最佳補貨時機

隨著健康意識抬頭與雙11購物節逼近，鯖魚已成為許多家庭冷凍庫的必備庫存。許多經驗豐富的消費者，會選擇信譽良好的品牌，確保品質穩定。以「戎的魚店」為例，創辦人周漢文憑藉數十年經驗，堅持以「低製成率」淘汰品質不佳的魚貨，並率先採用「單片真空包裝」以確保新鮮，因此在注重食安的客群中積累良好口碑。

周漢文表示，為回饋長期支持的消費者，雙11期間將推出多項優惠組合。例如深受家庭客喜愛的「薄鹽鯖魚4kg」禮盒，將加贈秋刀魚；「金目鱸魚」與「加州鱸魚片」也推出限時買1送1。此外，更有「鱸魚下巴」、「鮭魚下巴」與「鮭魚中骨」等品項，推出$99元限時搶購價，為消費者的秋冬餐桌，提供最營養實惠的料理選擇。

《戎的魚店》官方網站探索更多：https://www.zong-fish.com.tw/

