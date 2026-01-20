秋冬遠離皮膚乾癢 首重強化屏障、補水鎖水、穩定膚況





【NOW健康 吳思奕／台北報導】隨著氣溫下降、空氣逐漸轉冷與乾燥，肌膚不再面臨夏日的油光與紫外線威脅，反而進入「乾癢、脫屑、緊繃」的高風險期。秋冬時節濕度驟降，加上長時間待在冷氣房或暖氣環境中，容易導致肌膚屏障受損，水分流失速度明顯加快。無論是年輕族群還是熟齡肌膚，都可能出現乾裂、泛紅或敏感等問題。要讓皮膚保養真正有效，核心在於「強化屏障、修護保濕、穩定膚況」。



從20到40+世代 秋冬肌膚保養也要分齡



國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲指出，皮膚屏障位於角質層，由角質細胞與脂質（如：神經醯胺）組成，猶如一道防護牆，能阻止水分流失並抵禦外界刺激。然而當氣溫與濕度降低、皮脂分泌減少時，這道屏障就容易出現裂隙，讓天然保濕因子與脂質含量流失，肌膚也會因此出現乾燥、脫屑、刺癢，甚至紅疹與濕疹等問題。倘若未及時修護，長期失衡的屏障會導致慢性發炎與加速老化，形成所謂的「發炎性老化」。

因此，秋冬保養的關鍵不在於「抑油美白」，而是回到「保濕與修護」的根本。因為只有當皮膚屏障健康時，任何抗老、美白、再生機制保養才能真正發揮效果。以下依不同年齡世代，提供相對應的肌膚保養建議：



▸20世代：穩定膚況、預防乾敏



國泰綜合醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文表示，即使皮脂分泌仍旺盛，季節轉換時也容易因冷風與乾燥的空氣出現乾癢、粉刺或泛紅等情形。建議選擇溫和的潔面產品與低酒精化妝水，避免過度去角質；保養上則選擇含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕乳液，幫助鎖水修護。此外，冬季紫外線常被忽略，白天仍應使用SPF30以上的防曬產品，以降低紫外線對肌膚造成的傷害。



▸30世代：強化修復、抵禦初老



工作壓力與睡眠不規律會削弱皮膚自我的修復能力。建議可於夜間使用含維他命B3、神經醯胺與角鯊烷（Squalane）的修護型乳霜，減緩乾裂與細紋；白天搭配抗氧化精華（維他命C、E或植萃多酚），穩定膚色與彈性。每週定期敷用修護型保濕面膜可進一步強化屏障功能。



▸40世代及以上：深層滋養、抗老兼保濕



隨著膠原蛋白與神經醯胺的流失，乾燥、皺紋與色斑等問題也會日益明顯。林鳳玲表示，40世代及以上的族群在保養上應結合抗老與屏障修護策略，以延緩肌膚老化。建議可使用具滲透技術的抗老精華與乳霜，加強日間防曬與抗氧化、夜間修護與滋潤。若膚況反覆不穩，建議諮詢皮膚專科醫師評估是否搭配含藥外用產品。



修護、保濕、鎖水 5大核心成分一次看懂



▸維他命C與E：抗氧化與修護兼具的防禦組合



秋冬氣候乾冷、環境變化劇烈，肌膚仍承受氧化壓力與外界刺激。郭俊文表示，維他命C可抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成，改善暗沉與細紋；維他命E則具有優異的脂溶性抗氧化力，可穩定細胞膜、減少自由基損傷。兩者聯用能形成「內修＋外防」的雙重保護層，提亮膚色、延緩老化並強化屏障，是秋冬保養的基礎防線。



▸維他命B3（Niacinamide）：穩定膚況的屏障強化劑



維他命B3是公認的「全能修護成分」，能促進神經醯胺與脂質合成、強化角質層結構，同時具抗炎與抗氧化作用。於秋冬時使用能減少乾癢、泛紅與敏感現象，改善膚色不均並提升保濕力。其高穩定性與低刺激性，適合所有膚質長期使用。



▸神經醯胺（Ceramide）：穩定屏障的基礎修補材料



隨著氣溫下降與皮脂分泌減少，神經醯胺的補充變得更為關鍵。它是角質層間脂質的主要成分，能鞏固細胞間結構、減少水分蒸散。外用神經醯胺可顯著改善乾燥與緊繃感，並增強肌膚對外界刺激的抵抗力，是乾性與熟齡肌秋冬修護的關鍵基礎。



▸玻尿酸（Hyaluronic Acid）：多層次鎖水網



玻尿酸具極高的親水性，可吸附相當於自身重量千倍的水分。林鳳玲指出，秋冬保養建議選用大小分子複合型配方：小分子玻尿酸可深入角質層補水，大分子玻尿酸則能在表層形成保水膜，雙重鎖水維持柔嫩光澤。若再搭配乳霜使用，可延長保濕時間、提升整體水潤感。



挑選保養品3原則 修護導向和滲透科技是加分關鍵



秋冬保養不僅要「保濕」，更要「能吸收、能留住」。挑選產品時可留意以下3項原則：



【原則1】成分標示完整： 外盒應清楚標示完整成分，符合法規規定，避免購買來源不明、標示不清的產品。



【原則2】由GMP（良好製造規範）認證的工廠生產： 確保產品從原料來源、製程控管到包裝儲存皆具一致性與可靠性。



【原則3】應用滲透科技或載體技術： 保養品不只是「把成分塗在臉上」，更需要有「幫助吸收的傳輸技術」。滲透科技或載體技術（如：脂質體、奈米乳化系統等）能協助成分穿越皮膚屏障、深入肌膚發揮作用，提升滲透力，是現代醫學美容不可或缺的核心技術。



林鳳玲強調，秋冬肌膚保養的核心在於：修護屏障、補水鎖水、降低發炎。若能進一步搭配具滲透導向的科技與專業醫師的建議，讓每一滴保養精華都能被肌膚真正吸收，恢復柔嫩光澤，增強抵禦乾冷環境的能力。



