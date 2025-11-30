秋冬鼻塞、乾癢咳不停？醫教你分辨「過敏」還是「血管型」鼻炎

【健康醫療網／記者陳靖安報導】每到秋冬交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差拉大，鼻塞、流鼻水、耳悶、喉嚨乾癢與反覆咳嗽等問題明顯增加。國泰綜合醫院耳鼻喉科統計，每年10 月至隔年 2 月間，過敏性鼻炎與鼻部問題就診量會增加超過 1.5 倍，許多人因此睡不好、白天工作專注力下降。對此，王文弘醫師指出，秋冬溫差常超過 10 度，使鼻腔血管反覆收縮、擴張，鼻黏膜因此更加敏感。再加上空氣乾燥、懸浮微粒增加，讓鼻腔與喉嚨容易乾癢不適；室內空調或暖氣也會使濕度下降，進一步誘發鼻炎與咳嗽。

過敏性與血管運動性鼻炎 症狀相似但治療不同

王文弘醫師說，許多患者長期鼻塞卻搞不清楚原因。過敏性鼻炎是免疫系統對花粉、塵蟎等過敏原反應，常出現清水鼻涕、打噴嚏與眼癢，過敏原檢測多為陽性。血管運動性鼻炎則與自主神經調節有關，症狀以鼻塞為主，與溫差、氣味、酒精或壓力相關，檢測結果通常為陰性。

廣告 廣告

治療上，過敏性鼻炎以藥物、鼻噴劑與免疫治療為主；血管運動性鼻炎藥物效果有限時，可考慮「後鼻神經消融術」，以冷凍或射頻能量調節鼻腔神經反應，手術約 30 分鐘、隔天即可正常生活，6 個月改善率可超過八成。

日常保養關鍵：環境、保暖、清潔與水分

換季時感冒與鼻塞增加，容易造成耳咽管阻塞，引發耳悶或中耳積液；乾冷空氣也使喉嚨黏膜乾燥，導致咳嗽與聲音沙啞。鼻塞未改善時，更可能誘發急性鼻竇炎，使面部脹痛與鼻涕增多。

王文弘醫師指出，秋冬減少耳鼻喉不適，首重環境與保暖。勤洗手、保持居家清潔可減少過敏原與病毒；外出時注意保暖、在室內維持適度濕度有助緩解鼻腔乾燥。生理食鹽水洗鼻能降低過敏原並改善鼻塞。規律運動可提升免疫力，均衡飲食與足夠水分能保護黏膜健康；在空氣品質差或人多的密閉空間配戴口罩，也是有效防護方式。

何時該就醫？擔心拖延導致併發症

若症狀持續超過10天、高燒超過3天、出現劇烈耳痛或臉痛、呼吸困難、胸悶，或懷疑鼻竇炎與中耳問題，都應立即就醫由耳鼻喉科醫師評估。

王文弘醫師強調，秋冬耳鼻喉問題雖常見，但透過適當預防與及早治療，可大幅降低反覆不適的機率，也能為呼吸道建立更穩固的防護力。

【延伸閱讀】

鼻竇炎十大症狀！ 一圖秒懂與感冒、過敏性鼻炎有何不同

秋冬鼻子過敏易加劇 打噴嚏、流鼻水別再當感冒！老中青少影響原因各不同



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66950

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw