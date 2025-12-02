秋冬鼻塞、流鼻水、咳嗽暴增1.5倍！醫教6招緩解：出現4症狀別忍、快就醫
每到秋冬交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，許多人開始出現鼻塞、流鼻水、耳悶、喉嚨乾癢甚至反覆咳嗽的困擾。國泰綜合醫院耳鼻喉科統計，每年10月至隔年2月，過敏性鼻炎與鼻腔相關問題就診率會增加超過1.5倍，許多患者因此夜眠不安、工作效率下降。本文將帶您了解秋冬常見耳鼻喉問題，並介紹最新治療方式。
秋冬交替為什麼耳鼻喉問題特別多？
1. 溫差變化影響鼻腔黏膜
秋冬季節早晚溫差可達10度以上，鼻腔血管收縮與擴張頻繁，導致鼻黏膜變得敏感，容易出現鼻塞、流涕與打噴嚏。
2. 空氣乾燥與懸浮微粒
秋冬濕度低，加上台灣北部東北季風帶來大量懸浮微粒與過敏原，造成鼻腔及喉嚨乾燥、搔癢，甚至增加上呼吸道感染風險。
3. 室內空調與暖氣
冬天室內外溫差大，空調或暖氣使空氣更加乾燥，進一步誘發鼻炎症狀。
過敏性鼻炎與血管運動性鼻炎：了解差異，掌握治療關鍵
許多人因為長期鼻塞、流鼻水困擾，但其實「過敏性鼻炎」與「血管運動性鼻炎」是兩種不同的病因。
過敏性鼻炎：免疫系統對塵蟎、花粉等過敏原反應，會引起打噴嚏、清水鼻涕、眼癢等症狀，過敏原檢測多呈陽性。
血管運動性鼻炎：自主神經失調造成鼻腔血管過度收縮或擴張，症狀以鼻塞為主，與溫差、氣味、壓力或酒精有關，過敏原檢測通常為陰性。
治療策略：
● 過敏性鼻炎 → 以藥物、鼻噴劑及免疫治療為主。
● 血管運動性鼻炎 → 避免誘發因子，藥物治療有限時，可考慮後鼻神經消融術。
後鼻神經消融術：頑固鼻炎的微創解方
後鼻神經負責鼻腔分泌與血管調節。
當其過度活躍時，會引起鼻塞與流鼻水。
後鼻神經消融術利用低溫冷凍或射頻能量，精準調節神經末梢，降低鼻腔過度反應。
手術特色：微創。
門診：局部麻醉即可完成，約30分鐘。
術後隔天可正常生活，術後6個月症狀改善率可達80%以上。
適應症：藥物控制不佳的過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎，長期鼻塞或流鼻水、因鼻塞影響睡眠品質者。
其他秋冬常見耳鼻喉問題
1.耳悶與中耳積液
秋冬感冒或鼻炎患者增加，可能導致耳咽管阻塞，引發耳悶、聽力下降甚至中耳積液。
2.喉嚨乾癢與慢性咳嗽
氣候乾冷時，喉嚨黏膜乾燥，容易誘發咳嗽與聲音沙啞。
3.鼻竇炎急性發作
換季時鼻腔阻塞，細菌更容易滋生，增加急性鼻竇炎風險。
秋冬耳鼻喉保健與預防六大原則
1.保持手部與環境衛生：
勤洗手是阻斷病毒傳播最有效的方法。
此外，定期清潔居家環境，特別是寢具與地毯，有助於減少塵蟎。在天氣好時，可將棉被拿到陽光下曝曬，利用紫外線殺死塵蟎。
2.注重保暖與適當濕度：
早晚出門，記得戴上圍巾或穿著高領衣物，保護頸部與呼吸道。
在室內，可以使用空氣清淨機來過濾過敏原，並利用加濕器保持空氣濕度，緩解鼻腔與喉嚨的乾燥不適。
若沒有加濕器，也可以在室內放一盆水或濕毛巾，達到類似效果。
3.勤用生理食鹽水洗鼻：
洗鼻是維持鼻腔清潔、暢通的極佳方法。它可以洗去鼻腔內的過敏原、髒污、分泌物，並維持黏膜濕潤。
對於過敏性鼻炎或慢性鼻炎患者，洗鼻能顯著改善症狀。
4.適度運動，增強抵抗力：
規律的運動不僅能提升心肺功能，更能增強身體的免疫力。
不過，秋冬戶外運動時要注意保暖，避免因流汗後吹風而著涼。
5.均衡飲食，補充水分：
多攝取富含維生素C的蔬果（如柑橘、芭樂、花椰菜），有助於提升免疫功能。同時，保持充足的水分攝取，潤滑喉嚨，稀釋痰液，有助於呼吸道黏膜的健康。
6.善用口罩，隔絕風險：
在空氣品質不佳、溫差大或人多的密閉空間，佩戴口罩能有效阻擋空氣中的懸浮微粒、病菌與過敏原，是保護呼吸道的第一道防線。
什麼時候該尋求專業醫師協助？
當你出現以下情況，請勿自行判斷，應儘快就醫：
● 症狀持續超過10天：感冒症狀若長時間未改善，可能已經併發其他問題，如鼻竇炎或肺炎。
● 高燒不退：持續高燒超過3天，或體溫超過38.5℃，可能是細菌感染的警訊。
● 劇烈疼痛：臉部、耳朵或喉嚨出現劇烈疼痛，可能代表感染加劇。
● 呼吸困難或胸悶：呼吸道感染影響到下呼吸道，應立即就醫。
秋冬季節的耳鼻喉問題雖然常見，但只要我們掌握正確的預防與應對之道，就能大幅降低生病的機率。
照顧好鼻腔與喉嚨，就是為身體築起一道堅實的防線。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
退休不是吃飽等死！他56歲兼職跑Uber、投資美股VT、考教練執照…老黑：贏過理財網紅，高手在民間
42歲護理師400天減掉一個自己！104→53公斤、內臟脂肪22變1…不靠瘦瘦針與藥物，超勵志減重秘訣公開
其他人也在看
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 22 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 15 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 20 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 2 小時前
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 2 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 18 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎
台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 15 小時前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 1 天前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 23 分鐘前