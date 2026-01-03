秋冬一到皮膚就乾癢？醫揭「真正關鍵」教穩定膚況正確做法

【健康醫療網／編輯部整理】隨著氣溫下降、空氣轉冷乾燥，肌膚不再面臨夏日的油光與紫外線威脅，反而進入「乾癢、脫屑、緊繃」的高風險期。國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲指出，秋冬時節氣候濕度驟降，加上長時間待在冷氣房或暖氣環境中，導致屏障功能受損，皮膚水分流失速度明顯加快。無論是年輕族群還是熟齡肌膚，都可能出現乾裂、泛紅或敏感等困擾。要讓皮膚保養真正有效，核心在於「強化屏障、修護保濕、穩 定膚況」

從乾燥到發炎 秋冬膚況失衡的連鎖反應

林鳳玲主任說明，皮膚屏障位於角質層，由角質細胞與脂質（如神經醯胺）組成，猶如一道防護牆，能防止水分 流失並抵禦外界刺激。然而當溫濕度降低、皮脂分泌減少時，這道屏障容易出現裂隙，使天然保濕因 子與脂質含量下降。結果就是膚況乾燥、脫屑、刺癢，甚至引發紅疹與濕疹。若未及時修護，長期失衡的屏障會導致慢性發炎與加速老化，形成所謂的「發炎性老化」。

秋冬保養關鍵 不同年齡的重點一次看

因此，秋冬的關鍵不在於「抑油美白」，而是回到「保濕與修護」的根本。只有當皮膚屏障健康時，任何抗老、美白、再生機制保養才能有效發揮。不同年齡的肌膚保養攻略：

‧20世代：穩定膚況、預防乾敏即使皮脂分泌仍旺盛，季節轉換時也容易因冷風與空氣乾燥而出現乾癢、粉刺或泛紅。建議使溫和潔面與低酒精化妝水，避免去角質過度；選擇含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕乳液，幫助鎖水修護；白天仍須使用SPF30以上防曬，預防冬季紫外線傷害。

‧30世代：強化修復、抵禦初老 工作壓力與睡眠不規律會削弱皮膚自我修復力。 可於夜間使用含維他命B3、神經醯胺與角鯊烷（Squalane）的修護型乳霜，減緩乾裂與細紋；白天搭配抗氧化精華（維他命C、E或植萃多酚），穩定膚色與彈性。每週敷用修護型保濕面膜可進 一步強化屏障功能。

‧40世代及以上：深層滋養、抗老兼保濕 當膠原蛋白與神經醯胺減少，乾燥、皺紋與色斑更明顯，需結合抗老與屏障修護策略，延緩肌膚老化。建議可使用具滲透技術的抗老精華與乳霜，加強日間防曬與抗氧化、夜間修護與滋潤。若膚況反覆不穩，建議諮詢皮膚專科醫師評估是否搭配含藥外用產品。

秋冬保養三大支柱：修護、保濕、鎖水

‧維他命C與E：維他命C可抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成，改善暗沉與細紋；而維他命E具優異的脂溶性抗氧化力，可穩定細胞膜、減少自由基損傷。兩者聯用能形成「內修＋外防」的雙重保護層，提亮膚色、延緩老化並強化屏障，是秋冬保養的基礎防線。

‧維他命B3（Niacinamide）：穩定膚況的屏障強化劑Niacinamide是公認的「全能修護成分」，能促進神經醯胺與脂質合成、強化角質層結構，同時具抗炎與抗氧化作用。秋冬使用能減少乾癢、泛紅與敏感現象，改善膚色不均並提升保濕力。其高穩定性與低刺激性，適合所有膚質長期使用。

‧神經醯胺（Ceramide）：它是角質層間脂質的主要成分，能鞏固細胞間結構、減少水分蒸散。外用神經醯胺可顯著改善乾燥與緊繃感，並增強肌膚對外界刺激的抵抗力，是乾性與熟齡肌秋冬修護的關鍵基礎。

‧玻尿酸（Hyaluronic Acid）：多層次鎖水網玻尿酸具極高的親水性，可吸附相當於自身重量千倍的水分。秋冬建議選用大小分子複合型配方：小分子玻尿酸深入角質層補水，大分子玻尿酸在表層形成保水膜，雙重鎖水維持柔嫩光澤。若再搭配乳霜保養，可延長保濕時間、提升整體水潤感。

秋冬選品關鍵 修護導向與滲透科技更重要

秋冬保養不僅要「保濕」，更要「能吸收、能留住」。國泰綜合醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文分享，挑選產品時可注意：

1.外盒清楚標示完整成分：符合法規規定， 避免購買來源不明、標示不清的產品。

2.GMP（良好製造規範）認證的工廠生產： 確保產品從原料來源、製程控管到包裝儲 存皆具一致性與可靠性。

3.應用滲透科技或載體技術（如脂質體、奈米乳化系統等）提升滲透力：保養品不是「把成分塗在臉上」，更需要有「幫助吸收的傳輸技術」。這類技術能協助成分穿越皮膚屏障、深入肌膚發揮作用，讓有效成分真正發揮作用，是現代醫學美容不可或缺的核心技術。

原文出處：國泰醫訊292期

