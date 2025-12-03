「秋冬１穿搭超好看」出門卻成災難！一票人認同：就像狗啃、好丟臉

隨著季節轉換，許多民眾開始翻找衣櫃裡的秋冬單品，其中保暖又能修飾腿型的靴款更是穿搭重點。然而，長期收納的皮革製品若缺乏適當保養，可能在關鍵時刻「出事」。日前一名女網友就遭遇皮靴突然大面積脫皮的尷尬狀況，讓她在外出時相當狼狽，這起事件也引發眾多有類似經驗的網友共鳴，並分享該如何保養鞋子。

靴子保養不當恐裂開

該名女網友透過Threads平台分享一段令人震驚的影片，畫面中可見她的長靴從腳踝部位開始嚴重脫皮，裂痕甚至延伸至小腿位置，讓她無奈表示：「我明明出門看過就沒事，坐車到台北他直接裂開」，並好心提醒其他使用者：「現在冬天要把靴子拿出來穿的女生注意，一定要檢查它有沒有脫皮！」

廣告 廣告

鞋子太久沒穿會壞

這則貼文迅速引起廣大迴響，許多曾有相同遭遇的網友紛紛留言分享自己的慘痛經歷，「拿了很久沒穿的鞋子出來，還先在家試穿試走，結果坐上同事開的車鞋子就開始分解，到目的地已經沒有鞋底」「之前出國的時候也是開口笑一雙馬靴，情急之下我咬口香糖後吐在鞋底跟鞋子的縫隙，意外急救成功」「出門前都好好的，我還是去參加婚禮，結束才發現皮整個碎光光好丟臉」。

合成皮脫皮經驗

除了鞋類產品，網友們也提到其他合成皮革製品同樣容易出現類似問題。有人分享皮裙脫落的經驗：「吃完飯站起來，朋友們看著我背後沉默３秒，心裡一驚感覺大事不妙，我的皮裙裂得像被狗啃過」。另外也有網友表示：「我覺得只要是皮質的都需要保養，包含皮褲」「包包也會這樣脆掉，很尷尬」，顯示合成皮革製品老化問題相當普遍。

鞋子保養方法

針對皮革保養議題，有網友提供實用建議，提醒大家購買超過２年的合成皮鞋款，在重新穿著前應先進行簡單測試：「久久拿出來穿以前先搓搓看，如果皮有明顯軟掉或搓掉就別穿了」「家裡鞋子零售業，合成皮都很快GG，尤其現在有些推廣環保材質更好分解，所以只要不常穿，就自動分解了。要買合成皮一定要常穿」。



更有內行人士強調材質選擇的重要性：「不要為了省錢買合成皮的包包、鞋子，真皮包、真皮鞋可以用很多年，平常不穿、不用時拿皮革油、乳液保養一下，合成皮用沒幾次就報銷，不環保也浪費錢」「可以買真皮的，每幾個月幫鞋子塗一點乳液保養一下，賣鞋５年改賣房子的女子路過」。

▲鞋子太久沒穿可能會壞掉。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

2026年12星座財運大洗牌！魔羯恐破財要小心，「冠軍」興趣變金錢旺整年

Disney+沒進前５名！2025最好用串流平台排行榜，冠軍片單豐富、沒對手

12月12生肖運勢！水官大帝聖誕「做１事」可補財庫，屬龍偏財運旺快買樂透

一堆人不知道！他綠燈過馬路「１原因」遭罰500元，警方曝正確做法



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章