秋刀魚內臟 新鮮才能食用

新鮮的秋刀魚營養價值高。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

秋刀魚富含油脂與不飽和脂肪酸，是不少民眾秋冬餐桌上的常見魚類。然而，是否應食用其內臟？經常引發討論。營養師指出，秋刀魚內臟並非不可食用，但是否適合入口？需從新鮮度、保存方式與個人健康狀況綜合評估。

從營養學與魚類特性來看，秋刀魚屬於中上層洄游魚類，主要攝食浮游生物及小型甲殼類，腸道相對較短，食物停留時間也較短。臨床上普遍認為，與底棲或大型肉食性魚類相比，其內臟中累積重金屬與汙染物的風險相對較低。

廣告 廣告

營養師進一步說明，秋刀魚內臟含DHA、EPA等不飽和脂肪酸，並含維生素A、D及部分微量礦物質，在新鮮狀態下營養價值並不低。不過，內臟同時也是魚類最容易腐敗的部位，一旦保存不當、細菌滋生速度快，可能增加腸胃不適或食安風險。

臨床醫師提醒，判斷是否適合食用內臟，可從外觀與氣味初步評估，包括魚眼是否清澈、魚腹是否結實、是否明顯腥臭味，以及內臟顏色是否正常。若魚腹鬆軟、氣味異常，或曾長時間冷凍、反覆解凍，建議仍應去除內臟後再食用。

腸胃功能較弱者、孕婦、免疫力較低族群，或對食品安全較敏感民眾，營養師建議去除內臟為較安全的選擇。台灣市售秋刀魚多為冷凍進口，民眾清除內臟後食用，也符合食安與營養建議原則。