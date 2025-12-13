「秋刀魚」Omega-3含量驚人！醫：是鮭魚的兩倍

秋刀魚被譽為「冠軍魚」，其Omega-3含量高達每百克5199毫克，幾乎是鮭魚的兩倍之多，相較於鮭魚的2665毫克，秋刀魚的Omega-3含量顯著領先，具有抗發炎、降血壓及減少憂鬱等健康功效。

秋刀魚被譽為「冠軍魚」，其Omega-3含量高達每百克5199毫克，幾乎是鮭魚的兩倍之多。（示意圖／Pixabay）

家醫科醫師魏士航進一步比較了秋冬季節盛產的其他魚類，發現秋刀魚的營養價值遠超同期魚種。鱸魚每百克僅含196毫克Omega-3，午仔魚為1348毫克，石斑魚僅有178毫克，而香魚則含991毫克。這些數據凸顯秋刀魚在營養成分上的絕對優勢。

對於正在減重的民眾而言，適量攝取Omega-3有助於促進肝臟脂肪酸氧化過程，能減少脂肪酸轉化為三酸甘油酯的機率。魏士航醫師表示，Omega-3還能增加脂蛋白酯酶的活性，進而降低血液中三酸甘油酯的濃度，對控制血脂有顯著幫助。

Omega-3能增加脂蛋白酯酶的活性，進而降低血液中三酸甘油酯的濃度，對控制血脂有顯著幫助。（示意圖／Pexels）

「食用秋刀魚、鮭魚等魚類是補充Omega-3最自然的方式。」魏士航醫師強調，若現實生活中難以經常食用這些魚類，也可以透過魚油補充品來攝取Omega-3。然而，他也提醒民眾，過量攝取魚油可能導致脹氣、消化不良，甚至引起肝指數上升等副作用。

魏士航醫師特別警告，魚油攝取過量可能影響凝血功能，因此凝血功能異常者應避免從魚油中補充Omega-3。此外，正在服用抗凝血藥物的患者、懷孕後期的婦女、近期準備手術的民眾，以及對海鮮過敏的人士，都不適合透過魚油攝取Omega-3，應尋求其他替代方案。

