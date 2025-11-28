秋均溫飆冬偏暖 反聖嬰機率增
今年秋季天氣變化大，季均溫創74年來新高，2次秋颱釀災，中央氣象署都形容像「驚濤駭浪」，冬季將至，氣象署28日表示，反聖嬰發展機率高，預報顯示今年12月至明年2月氣溫正常偏暖，雨量正常偏少。
氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹回顧，9至11月台灣平均氣溫26.5度明顯偏暖，創民國40年以來秋季最高均溫，雨量正常但降雨天數26.5天偏少，西北太平洋生成13個颱風，較氣候平均值10.8個多，其中9月樺加沙及11月鳳凰颱風皆侵台。
氣象署副署長馮欽賜說，秋季天氣不平靜像驚濤駭浪，颱風帶來威脅與災情，氣候變遷下劇烈天氣難捉摸，天氣預測和雨量預估是重責大任，須持續精進。
目前熱帶太平洋呈冬冷西暖海溫配置，羅雅尹指出，今年冬季反聖嬰發展機率大，明年春季回復至正常機率高，依過往配置分析，冬季以氣溫略偏暖、雨量略少機率高，綜合檢視氣象署與各國預報，也顯示冬季平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量為正常至偏少。
台灣多地常吹強風，本島與主要離島測站觀測平均風達6級或以上的年平均天數，屏東縣九棚195.6天最高、桃園市西濱186天次之。氣象署3月試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，羅雅尹說，過去以縣市為單位發陸上強風特報，難反映在地差異，因此以更精細鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警，試辦結束12月正式上線，協助民眾掌握在地風勢。
燈號呈現「黃燈」平均風達6級或陣風達8級以上，出門要小心；「橙燈」平均風9級或陣風達11級以上，非必要勿出門；「紅燈」平均風達12級或陣風達14級以上，應盡快進入堅固建築並遠離易碎門窗。
