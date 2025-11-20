秋天冬候鳥報到 大漢溪濕地化身鳥類五星級過冬天堂

cnews204251120a07

秋意漸濃，東亞候鳥遷徙的熱潮再度展開，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站。新北市高灘地工程管理處表示，近日迎來一批批熟面孔冬候鳥。除了過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類，也紛紛飛抵新北大漢溪沿岸濕地，展開舒適的度冬生活。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，早期以處理生活污水為主的大漢溪人工濕地，經過10多年持續的生態營造與維護，如今已蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。這裡不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。

黃裕斌表示，在濕地邊緣，常可見到「裙擺搖搖」的可愛成員們，磯鷸與鶺鴒科鳥類。磯鷸體型中等，背羽深褐、腹部雪白，肩上帶有醒目的白色三角斑，喜歡在泥灘邊疾步覓食，尾羽上下擺動，模樣十分俏皮。而鶺鴒科成員，例如白鶺鴒、黃鶺鴒與灰鶺鴒，動作輕盈靈巧，飛行時呈波浪狀軌跡，發出清脆「唧唧」聲，在草地與灘地間穿梭，為秋冬濕地增添靈動生機。

黃裕斌說，在新海濕地區域內，常常同時觀察到磯鷸、灰鶺鴒及黃鶺鴒等「濕地舞者」，正因大漢溪濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。

愛好鳥類攝影的王姓女子則表示，大漢溪濕地位於市區內，交通便利。每到這個季節，濕地內常見多樣化候鳥駐足。自已常利用天氣好時段，至濕地拍攝鳥類優雅姿態，偶爾可捕捉到鳥類成群結隊的飛行畫面，是入門鳥類攝影者的天堂。

高灘處則表示，市民朋友可趁著秋高氣爽的季節，漫步大漢溪濕地，一同欣賞冬候鳥搖曳的身姿，感受自然與生態的共生之美。也提醒民眾，要與鳥類保持適當距離，不要打擾到牠們的生活，在捕捉鳥類之美的同時，也能維護動物基本生存福祉。

照片來源：新北市府提供

