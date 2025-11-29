秋天回不去了？平均溫度達26.5度 專家秀數據：打破1951年以來紀錄

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

日前受到東北季風影響，全台各地迎來多日濕冷天氣，不過在經歷連日低溫後，今（29）日白天氣溫回暖，高溫上看28度。對此，氣象專家林得恩直言「最暖的秋天！打破自1951年以來，秋季最高平均氣溫的紀錄」。

氣象專家林得恩直言今年是最暖的秋天，「打破自1951年以來，秋季最高平均氣溫的紀錄」。（圖／林得恩粉專）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今年台灣秋天的平均氣溫，已打破自1951年以來最高平均紀錄，「2025年台灣秋季的平均氣溫為攝氏26.5度，成為最暖的秋天」；颱風方面也比過去平均值還要多，「秋季颱風數量總數13個，比起氣候平均值的10.8個要多，此外，今年颱風總數目前為27個，也比氣候平均值25個到26個多」。

廣告 廣告

林得恩說明，根據中央氣象署的氣候統計，全台今年秋季雨量是正常的，不過降雨日數偏少，僅26.5天，由此可見，降雨強度較為集中，一旦降雨，則發生大雨到豪雨機會大；而雨量主要來自颱風及其外圍環流或東北季風影響，遠距降雨（共伴效應）的案例也有愈來愈多的趨勢。

更多FTNN新聞網報導

還沒下完！北台灣氣溫下殺至18度 氣象專家：「這幾區」恐出現大雨

外套快拿出來！入秋最強冷空氣要來了 氣象專家：有機會下降至20度或以下

今晨最低17度！北海岸、東北部短暫雨不停 週末明顯回溫

