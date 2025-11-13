秋天已至 大甲溪「毛蟹」上市 吸引民眾搶購

大甲溪毛蟹上市，因數量不多吸引老饕搶購。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

秋天已至，大甲溪「毛蟹」上市，雖尚未到最肥的時刻，仍是老饕的最愛。近年來雖政府復育已有相當成果，但產量仍稀少，吸引民眾搶購。

大閘蟹的美味名聞遐邇，但有一些老饕仍偏愛大甲溪出產的毛蟹。適逢氣候涼爽的秋後季，大甲溪沿岸的捕蟹人家出動施放竹籠，可是收獲不如往前。

台中市大安區大甲溪出海口附近是毛蟹出沒最頻繁的地帶，捕蟹者利用竹製工具攔截水流，再以特製膠籠圍捕，安置陷阱的最佳地區在雜草帶，必須懂門路者才能捉到。

廣告 廣告

往昔毛蟹在溝旁的路上都可看見在爬，一般都做為鴨子的食物；工業發展後大甲溪受到汙染，加上一段時間民眾連幼蟹都抓，導致毛蟹數量銳減。

據專門販售溪魚的業者表示，大甲溪毛蟹體型不大，背上有英文字母「Ｈ」凹痕，約五隻左右一斤，早期一斤賣不到五十元；自大閘蟹興起、坊間並傳出毛蟹在溪中所食的都是畜牧死屍或雞鴨肚腸之類，具有抗癌、抗毒作用致聲名大噪，每斤曾達八百至一千元不等。

業者表示，大甲溪毛蟹殼硬肉軟，母蟹有一層厚厚的蟹黃，味濃甜美，與台東肉質鬆的螃蟹或大閘蟹風味截然不同。