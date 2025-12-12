秋天為何最適合重啟運動？醫師解析降溫、代謝、肌力 極重要！

每到秋天，氣溫逐漸轉涼，許多人會覺得精神變好、胃口變佳，身體似乎也不再，像夏天那樣動一下就狂冒汗，其實秋季正是重啟運動的黃金時機。

秋天重啟運動 醫師:每周增量應循序漸進！ (圖/TVBS)

成大醫院家庭醫學部醫師 王崴立表示穿得太暖，可能和穿得太少一樣危險。在寒冷的天氣中，我們直覺會穿上最溫暖的衣物出門運動，但其實這是一個常見的錯誤。當你穿著厚重衣物開始運動時，身體產生的熱量會迅速導致過熱並大量出汗。

臺灣位於亞熱帶，那氣候非常的悶熱潮濕，尤其是到了夏天，太陽毒辣也常常讓民眾下定決心，要戶外運動的時候都會打退堂鼓。高雄秀傳醫院新陳代謝科主任 陳昱勳表示因此進入室內吹著冷氣，吃著消暑的冰品，喝著飲料，這些多餘的熱量，就會以脂肪的形式存在於內臟。重啟運動並不意味著要立刻進行高強度訓練，夏天長期缺乏運動後，肌肉、韌帶與關節通常需要一段時間重新適應，若太急躁反而容易造成運動傷害。秋天最適合循序漸進、以每週增加5%到10%運動量為原則，讓身體逐步恢復彈性。

彰化秀傳醫院骨科部主治醫師李俊毅指出，最近的門診病人常常會抱怨雙腳無力，甚至工作做到一半，很容易就累了。那甚至兩隻腳膝蓋非常非常疼痛，那這並不是疾病造成的，可能是這段時間呢，因為活動量下降，所以造成我們肌力的悄悄流失，那隨著最近的氣溫逐漸下降，就是應該是我們把肌力補回來的好黃金時間。

秋冬運動的部分，就之前天氣很熱的時候，大家應該都是會不想出門，可能就比較少運動，東元綜合醫院家醫科主治醫師 姜惠珊表示現在天氣就漸漸變涼了，就是秋天到了，那這個時候就是滿適合出來，就是運動的時候，因為一方面是因為太陽現在變得比較和煦許多，然後比較不會那麼的烈。

元亨診所院長/家醫科主治醫師 王用亨指出夏天酷熱的環境，秋冬當然是比較適合運動的時間，特別是早起的時候，但是也要注意到早晚的溫差可能會有劇烈的變化，所以這個時間應該是注意到清晨的溫度是不是會過低，或者是傍晚的溫差會不會跟白天相差過大，那因為溫差過大，反而對心臟血管造成比較大的壓力。

夏季高溫容易造成脫水與中暑風險，加上不少人因酷熱而減少運動或長時間待在冷氣房，身體代謝能力逐漸下降。若能在秋天重新找回規律運動習慣，不僅能提升免疫力，也能改善肝臟代謝與心血管健康。

彰化秀傳醫院骨科部主治醫師李俊毅表示要如何簡單恢復肌力?建議大家從最簡單的走路開始，但是走路這件事情呢，要改成對我們身體最有效率的方法，第一個呢，就是刻意的把我們的步伐加大，那第二就是增加我們手臂的擺動。那第三個話，就是先讓我們腳跟先著地，那這三個動作呢都可以同時啟動我們的下肢的肌力核心肌群。

醫師提醒秋冬時間雖然好像氣候比較宜人，感覺沒有那麼酷熱，但是有些時候，在某些縣市因為風向的關係、大氣調節的關係，可能空污反而比較嚴重一點，一些空氣當中的這個懸浮微粒比較多，這個時候如果發現在清晨，有發現這種空氣品質不良的時候，其實也不太適合在戶外做太久時間的運動，秋天運動不只是因為天氣變涼了，而是人類身體在季節轉換中所呈現出的自然節律，是一種身心被重設的能力，更容易啟動新的健康習慣。

