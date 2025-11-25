秋天藝術節壓軸 「仁慈小酒館」訴說失親哀痛

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）以一盞從阿爾巴尼亞首都地拉那帶來的霓虹燈招牌，象徵對父親的記憶。兩廳院秋天藝術節壓軸「仁慈小酒館」劇場導演馬里奧．貝努西以招牌點亮家族記憶，訴說父親過世的哀痛。

馬里奧．貝努西（Mario Banushi）1998年出生於阿爾巴尼亞，6歲移居希臘，畢業於雅典音樂學院戲劇系。26歲即成為歐洲劇場界最受矚目的新星之一，現為希臘歐納西斯AiR駐村藝術家。「仁慈小酒館」是他「親情三部曲」最終章，自2023年雅典首演以來已巡演歐洲多國，場場完售，這週末將首度在台灣登場。

貝努西將父親生前經營的小酒館意象帶到世界各地劇場，帶來無對白的告別儀式，舞台靈感來自貝努西奶奶家的白瓷浴室，以及洗衣機、蹲式馬桶等極具巴爾幹風情的日常物件，使劇作帶著濃厚生活氣息；台上的空椅子象徵父親位置的永恆空缺，也承載家庭連結的力量。

貝努西表示，浴室是一個極度私密又充滿象徵性的場域，「我們在那裡最為赤裸不只身體，也包含情感，象徵著轉化與重生。」在這個空間裡，繼母與姊妹以身體語言展現人類最原始的需求，進食、淨身、排泄、傷害與互相安慰，也在無聲之中承載對亡父的思念。

這齣劇的音樂由希臘國寶級民俗歌手薩維娜．揚納圖（Savina Yannatou）做自由即興、人聲模擬和多語種吟唱。她的音樂融合地中海、猶太及巴爾幹等多元傳統，並突破語言界限，將痛苦、思念、愛與缺席放大，

且純粹地呈現在觀眾面前。

貝努西表示，這是一齣靈魂根植於阿爾巴尼亞地拉那街區的演出，如今遠渡重洋來到台北，「我期待與台灣觀眾相遇，也請台灣觀眾不要抱著理解的企圖而來，因為會發生的，就會發生；會感受到的，就讓它被感受。」

舞台劇「仁慈小酒館」將於11月28日至30日演出，地點在北藝中心藍盒子。（編輯：張雅淨）1141125