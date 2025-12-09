秋天鋒面越來越晚到！鄭明典嘆「氣候變了」 氣象署歷史數據曝光

許多人都期待秋天到來能夠降溫，緩解夏日的暑氣，不過今年秋天台灣第一道鋒面在10月31日才來，去年秋天第一道鋒面更是遲至11月26日才抵達台灣，創下半世紀以來最晚的紀錄。氣象署今（9）日表示，台灣秋季第一道鋒面一般都在8月底到10月初之間，不過可能因為氣候變遷之故，時間越來越晚，前氣象局長鄭明典也直呼，「長期趨勢是越來越晚到，一般人都有感的變化，這是氣候變遷的影響！」

氣象署指出，9月、10月當冷空氣南下與南方海面的暖空氣形成溫度對比，容易形成秋季常見的鋒面。鋒面通過時，會帶來短暫降溫、降雨，出現不穩定的天氣型態，不過近幾年秋天常常遲到、越來越短，原因可能是氣候變遷改變了季節轉換的節奏。

氣象署說明，根據1976年至2024年的資料顯示，台灣秋季的第一道鋒面一般都在8月底到10月初之間，平均落在9月19日，不過近年來鋒面時間變化較大，有時11月才出現，去年甚至遲至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面，是半世紀以來最晚的一年，今年則是在10月31日才出現入秋第一道鋒面。

對此，鄭明典在個人臉書發文分析，「長期趨勢是越來越晚到，一般人都有感的變化，這是氣候變遷的影響！」，許多網友則紛紛回應，「有些人還死抱著農民曆不放，卻不信這氣象科學」、「北方的鋒面越來越晚到，希望明年的南風如期吹拂！」、「夏天的太平洋高壓，那真的會想讓人開罵，跟鬼一樣趕不走」。

