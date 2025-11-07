秋季吃蟹！飯店自助餐「帝王蟹腳」吃到飽PK鱈場蟹三吃

飯店自助餐推出帝王蟹腳吃到飽。（圖／TVBS）

秋天是螃蟹的產季，飯店餐廳業者紛紛推出多樣化的螃蟹料理吸引顧客。有飯店buffet推出帝王蟹腳和松葉蟹腳吃到飽，以及現煮帝王蟹腳花雕蒸蛋；另有飯店推出頂級鱈場蟹饗宴，以涼拌、炭烤和涮煮方式料理，定價9999元。海產業者指出，目前帝王蟹每台斤售價1500元，松葉蟹則為1200至1300元，比去年同期便宜約100元，增加三成的顧客購買。

雖然帝王蟹和松葉蟹這些體型較大的螃蟹全年都有進口，但秋天正值產季，此時的螃蟹肉質最為飽滿鮮甜。台北有飯店自助餐廳特別推出松葉蟹腳，並加碼在假日限定供應帝王蟹腳吃到飽。該飯店還設有海鮮現烹區，主廚即時料理，如帝王蟹腳花雕蒸蛋等特色菜餚。

另一家飯店餐廳則主打頂級鱈場蟹饗宴，以涼拌、炭烤和涮煮三種方式呈現鱈場蟹的不同風味，整套餐點定價9999元，萬元有找，提供顧客高級的螃蟹饗宴體驗。

海產業者表示，帝王蟹通常適合用來煮火鍋或烤製，而松葉蟹則多以清蒸為主，腳部也可以烤著吃。他們的餐廳還提供蒜泥粄條或芙蓉蒸蛋等特色料理方式。目前帝王蟹每台斤售價1500元，松葉蟹每台斤約1200至1300元，比去年同期便宜約100元。

海產業者說明，現在正值松葉蟹和帝王蟹的產季，加上尚未進入過年過節的旺季，價格相對優惠，處於較為親民的狀態。由於價格吸引力增加，顧客數量也比以往增加了三成。

不少民眾對這樣的價格表示滿意，認為「價格不錯，可以多買一點」，同時強調「最主要是新鮮，要活的」。另有民眾表示「1500元算便宜，會多買來吃」。隨著螃蟹產季的到來，各業者紛紛推出多樣化的蟹料理，積極吸引顧客上門消費。

