時序進入冬季，雖然最近幾波冷空氣南下，強度都只停留在東北季風等級，但不少專家都提醒，今年冬天會很冷。不過，氣象署今天發布冬季展望，卻說今年冬季儘管反聖嬰現象持續發展，但平均氣候預估落在正常至偏暖機率比較大。

氣象預報中心副主任羅雅尹：「現在西太平洋海溫的狀況，大致上是呈現西邊比較暖 中東太平洋是偏冷的情況。」正常來說，這樣代表冬天會更冷，氣象署說，確實反聖嬰正在發展，但都已經11月底了，這氣溫起伏還是大，回顧秋季，今年9到11月，台灣平均氣溫26.5度，明顯偏暖，也創下1951年以來最熱秋天，降雨方面，儘管雨量正常，但雨日偏少，西北太平洋13個颱風裡面，有2個侵台，都帶來致災雨。展望接下來冬季，整個來說，氣溫正常到偏暖，雨量正常到偏少。

秋季均溫創新高！反聖嬰續發展 氣象署：冬季偏暖、雨少

氣象署預估，綜合分析資料，今年冬天氣溫「正常偏暖」（圖／民視新聞）





氣象預報中心副主任羅雅尹：「今年秋季到冬季，發展成反聖嬰的機率，還是有超過5成，但是很快的，到了春季之後，就會回復正常的機率是比較大的，在東北風比較強的影響之下，這樣的天氣型態，在背風側的西半部，雨量有偏少的訊號。」但前氣象局長鄭明典也提醒，北極區域目前明顯偏暖，表示極渦偏弱，表示極區冷空氣容易外流，當極區的偏暖空氣移到中緯度地區，冷空氣經過地方就會很冷。氣象預報中心副主任羅雅尹：「冷空氣的路徑，如果是比較影響中緯度來講，對台灣天氣，就比較不顯著降溫的情況，必須要視冷空氣移動的路徑、跟強度而定。」





秋季均溫創新高！反聖嬰續發展 氣象署：冬季偏暖、雨少

下波東北季風下週二報到，迎風面降雨增多（圖／民視新聞）





而未來一週這週末天氣回溫，週六、週日，白天高溫相對暖熱，但早晚溫差可達10度，到了下週二，東北季風南下，全台高溫有感下降。降雨方面，下週二開始，北部迎風面、東部地區，降雨明顯增加。氣象署資深預報員李孟軒：「下週二之後，東北季風增強，整體上來說，氣溫是會逐漸下降的，預計到下週四這段期間，北部高溫大約落在20度左右，各地低溫落在16度左右。」只是說下週這波冷空氣，有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級，因為目前低溫落在15至16度，氣象署說還得在持續觀察，民眾保暖工作做好就對了。





