秋季均溫創新高 氣象署：冬季偏暖雨少 中南部進枯水期

中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹28日說明冬季天氣展望。（蔡明亘攝）

今年秋季平均氣溫26.5度創下民國40年以來第一高溫，期間2次颱風侵台釀災。中央氣象署今公布冬季展望，反聖嬰發展中，今年12月至明年2月間，預計氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，低溫期間建議做好保暖措施。

中央氣象署副署長馮欽賜表示，今年9至11月天氣不平靜，可謂驚濤駭浪，樺加沙與鳳凰颱風接連帶來威脅與災情，在氣候變遷下，劇烈天氣難捉摸，今年秋颱活躍代表偏暖，不只台灣，在菲律賓、越南、泰國及馬來西亞都有降雨導致嚴重淹水，顯示沒有人是局外人，天氣預測和雨量預估是氣象署重責大任，須持續精進。

中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹說明，回顧9至11月，台灣平均氣溫26.5度明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；降雨主要受颱風及其外圍環流或南方雲系影響，全台雨量正常，但降雨天數26.5天偏少，顯示降雨較集中，也是民國40年以來第5少紀錄；西北太平洋共生成13個颱風，比氣候平均值10.8多，其中有2個颱風侵台，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。

目前熱帶太平洋呈現冬冷西暖的海溫配置，羅雅尹指出，今年冬季反聖嬰發展機率大，發展機率約51％，預計明年春季回復至正常的機率較高，依據過去類似此海氣環流配置分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣影響程度不同，另綜合檢視氣象署與各國預報，也顯示今年冬季平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則是正常至偏少。

若逐月預測，羅雅尹說，氣溫12月正常，1至2月正常至偏暖，雨量則是預估3個月都正常至偏少。

羅雅尹提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，在冷氣團或寒流影響期間，建議做好保暖措施，使用瓦斯熱水設備時注意通風，另冬季本就雨量偏少，中南部將進入枯水期，請愛惜水資源。

