秋季均溫26.5℃為1951年來最暖 冬季估偏暖 雨量略少 仍有冷空氣南下
中央氣象署今天表示，今年秋季平均氣溫26.5度，是自1951年以來最暖的秋季，西北太平洋共13個颱風生成，高於氣候平均值。今年冬季反聖嬰發展機率，超過五成，估氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少，未來一季，仍將有冷空氣南下影響台灣，提醒在冷氣團或寒流影響期間，民眾應適時做好禦寒措施。
氣象署舉辦冬季展望記者會，氣象預報中心副主任羅雅尹先回顧今年秋季氣候狀況，9至11月台灣平均氣溫明顯偏暖，截至26日止，近三個月平均氣溫達攝氏26.5度，為自1951年有完整紀錄以來最暖的秋季（氣候值25.1度）。
秋季降雨天數部分，羅雅尹表示，主要降雨集中在北部、東半部，累積雨量644.2毫米，儘管與氣候平均值差不多，但降雨天數僅26.5天，創下自1951年來，第五少的紀錄（氣候值33.9天）。
羅雅尹指出，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的颱風樺加沙，及11月颱風鳳凰，而今年目前為止，颱風總數27個，也比氣候平均值25、26個略多。
展望今年冬季，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，羅雅尹表示，根據最新預報資料顯示，今年秋季到冬季發展成反聖嬰的機率，超過五成，而明年春季回復至正常的機率較高。
羅雅尹說，觀察類似年分的特徵，東北風較氣候平均值稍強，而背風側西半部，雨量有偏少訊號，氣溫則略偏暖，「但這個訊號並不是相當的顯著，代表個案與個案之間，差異是比較大的。」
羅雅尹表示，經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，預估今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大，雨量則為正常至偏少。
未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，氣象署提醒，在冷氣團或寒流影響期間，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。
由於冬季至隔年2月期間，為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 18 分鐘前
陸上強風鄉鎮燈號12月正式上線 預警更精確、在地
台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往也有所不同。中央氣象署過去發布強風特報僅針對縣市，為讓預警更精確，3月起試辦以黃、橙、紅三種等級「燈號」發布近兩日內強風「鄉鎮」預警，12月正式上線，協助民眾掌握在地風勢做好準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 46 分鐘前
秋季均溫創新高 氣象署：冬季偏暖雨少 中南部進枯水期
今年秋季平均氣溫26.5度創下民國40年以來第一高溫，期間2次颱風侵台釀災。中央氣象署今公布冬季展望，反聖嬰發展中，今年12月至明年2月間，預計氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，低溫期間建議做好保暖措施。中時新聞網 ・ 1 小時前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
氣象署冬季預測出爐！氣溫略偏暖、雨量略少
中央氣象署今天（28日）公布未來12月到明年2月的冬季氣候展望，經檢視各國預報狀況，今年冬季（12月至隔年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。氣象署說明，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。依據過去自由時報 ・ 1 小時前
1951年以來最暖秋季 氣象署估冬季偏暖雨量略少
（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署今天表示，今年秋季平均氣溫26.5度，是自1951年以來最暖秋季，西北太平洋共13個颱風生成，高於氣候平均值，冬季反聖嬰發展機率大，估氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少。中央社 ・ 58 分鐘前
9年前霸王寒流將回歸？鄭明典曝1驚人巧合：台灣可能被掃到邊
生活中心／周希雯報導入冬後全台天氣逐漸轉涼，氣象署指出，今（28日）整體雲量仍偏多，北部及東半部高溫僅約22度、23度，中南部僅約24、25度，各地早晚仍偏涼，等到週末氣溫將回升，最高可飆30度。不過前氣象局長鄭明典指出，北極圈上空出現1罕見現象，與2016年「霸王級寒流」襲台前的背景相似，他也分享極地冷空氣外流3可能路徑，示警「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊」。民視 ・ 2 小時前
東北季風夾帶境外污染影響全台！鄭明典提醒戴口罩防護
環境部表示，今日東北季風影響，東北風夾帶境外污染物，空氣品質受上游污染物累積與降雨情況影響而有所不同。中南部因位於下風側，污染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭，以及馬祖、金門、澎湖空品區為「橘色提醒」等級，西半部部...CTWANT ・ 1 小時前
2026年度流行色大公開：「變革藍綠」為何成為心靈安定的新代表
2026年度流行色竟是「這種藍綠色」！？在全球局勢持續動盪、人心渴望安定的氛圍下，色彩不再只是視覺選擇，更成為一種內在情緒療癒的撫平媒介。雖然大家都還在等待Pantone正式發佈年度代表色，但另一個同為全球指標性的領域產業與色彩趨勢研究機構WGSN（Worth Global Style Network） 已搶先揭曉明年的趨勢主色—「變革藍綠色」（Transformative Teal）。這抹介於藍與綠之間的沉靜色調，被視為能帶來希望、平衡與心靈轉化的象徵。bella儂儂 ・ 2 小時前
預警更在地 陸上強風鄉鎮燈號12月正式上線
（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署過去發布強風特報僅針對縣市，為讓預警更精確，3月起試辦以黃、橙、紅3種等級「燈號」發布近2日內強風「鄉鎮」預警，12月正式上線，協助民眾掌握在地風勢做好準備。中央社 ・ 58 分鐘前
青年社區參與成果展29日登場 百團隊分享地方風土
（中央社記者陳至中台北28日電）青年社區參與行動、青聚點計畫成果展本月29日在台北松山文創園區登場，以「青年居久屋」為主題，分享多年來在各地深耕的風土故事，還有9場互動體驗。中央社 ・ 44 分鐘前
消費者買氣不墜 美國感恩節線上銷售預料成長6％
雲端軟體公司Salesforce 27日公布的數據顯示，美國感恩節期間的線上銷售額預計比去年增長6％至86億美元，顯示在關稅造成宏觀經濟前景不明之際，消費者仍善用零售商提供的大幅折扣採買。中時財經即時 ・ 54 分鐘前
高鐵寒假營隊實地探索營運維修 12/4開放報名
（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣高鐵2026寒假營隊分4梯次，每梯次正取30名，將於12月4日開放網路報名。高鐵今天表示，活動將帶領學員走訪高鐵工作場域、營運服務及維修作業，近距離觀察高鐵作業細節。中央社 ・ 58 分鐘前
士林官邸菊展15大主題展區今盛大亮相 13萬盆、150種菊花打造繽紛夢境
第23屆士林官邸菊展今（28）日盛大登場，即日起至12月14日展出，今年以「藝菊圓夢」為主題，匯聚13萬盆、150種的菊花，精心規劃15大主題展區，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境。今年展期間除了靜態花卉展示，更有精彩的例假日表演，也特別推出「菊藝五感體驗」課程，結合教育與互動。自由時報 ・ 1 小時前
清晨最低溫14.8度！今中午起水氣漸減 明各地氣溫回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的攝氏14.8度。氣象署表示，今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，明天天氣如何？氣象署指出，明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，周日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前
4大超商買1送1「拿鐵5元、美式10元」！ 雞排＋珍奶有優惠
4大超商週末優惠快收！7-ELEVEN熱可可買1送1，水果冰磚美式系列第2杯10元，還有炸烤物+珍奶折扣20元優惠；全家酷繽沙、奶昔買1送1，單品咖啡2件99元；萊爾富大杯特濃拿鐵第2杯5元，指定甜點、杯麵買1送1；OKmart指定熱飲2杯99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
侯友宜怒批公路局「蠻橫」 淡江大橋辦活動不尊重地方
即將完工的淡江大橋，還未啟用就已經引發中央與地方的爭議，交通部公路局計劃明年淡江大橋通車前要舉辦路跑活動，名額秒殺，未替地方保留名額，且通車前的週末時段，公路局幾乎都規劃系列活動，只把平日時間留給新北，新北市長侯友宜今天批評交通部公路局「拗蠻」（台語蠻橫之意），淡江大橋是中央與地方合作興建，辦活動不自由時報 ・ 37 分鐘前
水龍頭打開有「汽油味」！基隆民眾直呼不敢喝 台水曝原因
即時中心／温芸萱報導基隆市近日傳出自來水「聞起來像汽油」，不少住戶刷牙、洗澡都被刺鼻油味嚇壞。自來水公司證實，八堵抽水站附近的基隆河出現不明油污，雖然已緊急停止取水並改用新山水庫供水，但仍有少量受污染原水流入管線，才導致部分家庭出現異味。台水已更換攔油索並加強攔截，並宣布民眾若發現家中水塔或蓄水池殘留油味，可撥打1910申請免費清洗，相關費用及額外水費台水全額吸收。民視 ・ 54 分鐘前
林濁水專欄：鄭麗文的異想世界 馬英九聽了會臉紅
林濁水／政論家、民進黨前立委鏡報 ・ 6 小時前
大環境差！ 鱸魚產地價直逼成本價 養殖戶嘆：白做工
台灣鱸魚產業陷入困境！養殖戶哀嚎「冷凍鱸魚一斤47元，根本是白做工」，產地價格從去年一斤66元崩跌至50多元，已低於養殖成本。漁民陳先生無奈表示：「沒出問題的情況下，成本就已經接近50元。」根據統計，影響銷量的因素除了美國關稅問題，進口魚貨競爭也是主因。雖然內銷價格仍維持在一斤110至120元，但養殖戶們的辛勞付出恐怕難以獲得合理回報！TVBS新聞網 ・ 45 分鐘前