秋季旅遊旺季到嘉義 幸福嘉義館感受在地農業好味與好禮
嘉義市農特產以「幸福嘉義館」在2025年「中台灣農業行銷展售會」亮相!
今年的展售會結合新社花海節暨臺中國際花毯節，化身「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，於11月8日至11月30日在臺中新社花海盛大展開，為期23天的展期，邀集中臺灣8縣市共同展現地方農業成果與品牌魅力。今年嘉義市以「幸福嘉義館」為主題再度登場，延續歷年熱烈迴響，精選嘉義市在地優質農特產品與特色伴手好店，打造集味覺、視覺與互動體驗於一體的幸福展館，邀請全臺民眾在秋季旅遊旺季中，感受嘉義在地魅力。
嘉義市政府多年來積極參與展售會推廣，呈現多樣化與高品質的農特產品，今年「幸福嘉義館」更是精選多家在地特色品牌參展，涵蓋「幸福嘉義米」、米類加工品、地瓜加工品、蔬果加工品、蜂蜜、醬油、果醋、肉類加工品、拌麵、特色酒品及各式禮盒，集結嘉義市青農、農村社區以及「嘉市好店」，一同在新社花海亮麗的綻放。
今年「幸福嘉義館」延續「嘉市好店」的主題精神，展館中特別規劃「幸福思倍秀」、「幸福餐桌」與「好禮兌換區」三大主題空間，結合多樣互動活動及優惠，讓民眾從品味、體驗到拍照打卡都能充滿驚喜，「幸福嘉義館」也特別規劃多項展期限定優惠活動，包含：滿額送現金兌換券、幸福嘉義米1+1限定優惠、拍照打卡得好禮、食農體驗DIY活動、來館好禮送等優惠活動，不僅讓民眾以實惠價格選購嘉義市農產好物，更進一步打造讓遊客「開心吃、盡興玩、幸福感加一加一再加一」的消費體驗。
嘉義市政府建設處處長呂獎慧表示，嘉義市是全台最具人情味與幸福感的城市之一，不僅有深厚的農業底蘊，更致力推動農業創新與品牌化，嘉義市的農業強調永續與健康，近年來推動友善農法，並以在地原料開發的創新商品，整合觀光旅遊、文化與行銷，打造屬於嘉義市的品牌故事，促使傳統農業轉型為更具競爭力的產業，讓更多消費者看見嘉義農民的用心與堅持。
這個11月快安排到新社花海節「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」走走，體驗「幸福嘉義館」的驚喜與「好禮滿滿」優惠!
