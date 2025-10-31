秋季護髮必學！洗髮洗兩次、幾歲梳頭幾下...明星都在做的3大護髮妙招+人氣爆棚「護髮品排行榜」減少落髮、柔順不毛躁這樣做｜揪愛Mei推好物
秋天正是養髮的好季節！時尚的完成度不只在於顏值，髮質也是一大關鍵。頂上稀疏、乾枯毛躁，或是油膩扁塌，甚至冒出惱人的頭皮屑，都會讓造型大大扣分。然而養髮並非一朝一夕可速成，不同症狀對應的方式也大相逕庭，別再以為胡亂抹上潤髮乳、護髮油就能解決！先不論你的髮質類型屬於油性、乾性、脆弱、粗硬、細軟...哪種類型，先學會照顧頭皮的基本功，顧好根本才是整頓秀髮的最佳起手式，再搭配「揪愛Mei」推薦的超人氣好物，讓你的護髮之路事半功倍！
明星護髮祕技#1 幾歲就梳幾下頭！選對梳子不怕傷頭皮
不少人有掉髮困擾，甚至擔心頭髮越梳會掉越多，因此不敢好好梳頭。其實正好相反，梳頭能促進頭皮的新陳代謝，有助於穩固髮根、減少脫髮。「美容大王」大S就曾分享過梳頭的重要性，她說最懶的計算方式，就是年齡幾歲就梳幾下；擁有一頭蓬鬆秀髮的伊能靜，每天固定梳頭100下。不過專家也建議，太過頻繁梳髮，也會造成頭髮過度摩擦而受損，適量就好。
最好的梳頭時機，是洗髮前與睡覺前，慎選梳子，是保護頭皮的另一關鍵。首先不要一把梳子用到底，可以分成造型用、護髮用兩種。護髮梳應該避免選擇材質太硬的，木梳、橡膠梳是常見的好選擇。此外，最好選圓頭梳針的設計，才不會過度刺激頭皮；而氣墊的功能，是帶來更具彈性的按摩效果。
😍「揪愛Mei」精選好物推薦😍
iHerb破萬網友好評大推！【Wet Brush】原裝解結梳，全站滿額輸碼【PRESINGLES25】最低78折起👉點我購買
摩洛哥堅果油光澤加強梳，全站滿額輸碼【PRESINGLES25】最低78折起 👉點我購買
延伸閱讀》打造《難哄》章若楠「初戀臉」！養出戀愛好氣色、蓬鬆秀髮... iHerb獨家折扣快收下 內外皆美這樣做
明星護髮祕技#2 洗頭竟然要洗兩次？分次清潔更徹底
洗頭頻率可依個人出油程度去調整，但每次洗頭你都只洗一次嗎？小心，這可能只是洗心安的！「洗頭洗兩次」是護髮圈裡行之有年的小撇步。曾為蘿西杭亭頓等歐美女星打造秀髮的髮型師George Northwood即分享，洗第一遍的用意，在於清潔表層附著的灰塵與造型髮品，洗到第二遍時，才能讓潔淨效果深入髮根，有效清理頭皮髒汙，避免毛囊長期阻塞。
講究的人，兩次洗頭時用的洗髮精會分兩瓶，第一瓶著重於清潔力，第二瓶可使用價格較高、針對頭皮護理的洗髮精。絕對要謹記，別人的蜜糖可能是你的毒藥，先搞懂自己的髮質再挑選適合的洗髮精，不要只是跟風亂買。此外，有些人誤以為「洗兩次=洗髮+潤髮」，事實上若髮質健康、不常糾結，潤髮乳並不是必備選項。
😍「揪愛Mei」精選好物推薦😍
韓國超人氣！【Ryo】女性專用髮根強健洗髮精，1+1組合限時-19%👉點我購買
月銷破萬件！iHerb站內冠軍【Mild By Nature】豐盈洗髮精，全站滿額輸碼【PRESINGLES25】最低78折起👉點我購買
30 天內售出 5,000+ 件！含生物維生素B複合物【Avalon Organics】洗髮精，全站滿額輸碼【PRESINGLES25】最低78折起👉點我購買
明星護髮祕技#3 吹頭髮也有眉角 護髮品分兩段用更好
許多人在洗髮、護髮上用心計較，卻因吹頭髮時不想花時間、講求速乾，讓養髮功虧一簣。柯佳嬿曾分享，若用高溫一路吹到底，可能會把頭髮上的水分都吹乾、而頭皮實際上卻未乾。專家表示，高溫易使毛鱗片受損，吹風機最好和髮根距離10~15公分，使用溫熱風吹到7、8分乾，再轉換成冷風，讓毛鱗片收縮，增加頭髮光澤度。
吹髮前，使用護髮產品，除了能多加一層保護，減少高溫傷害外，濕髮時的毛鱗片狀態是打開的，可以讓護髮品的滋潤成分有效吸收。使用方式建議從髮絲中段開始，由上往下順向輕柔按摩，避免來回摩擦造成毛鱗片受損。吹乾頭髮後，可針對髮尾等乾燥處，再補充些許護髮油加強保濕。
😍「揪愛Mei」精選好物推薦😍
韓國必買熱銷No.1！【UNOVE】修復髮膜，1+1組合瘋降71折👉點我購買
Blackpink Rosé愛牌！【CURLYSHYLL】護髮精華，限時折扣快下單👉點我購買
iHerb超人氣護髮油【Mielle】頭皮和頭髮強韌油，全站滿額輸碼【PRESINGLES25】最低78折起👉點我購買
【同場加映1】iHerb站內熱銷護髮品 限時滿額輸碼78折起
全球知名保健品購物網iHerb，超過5萬件營養補充品、日常保養品、美妝美髮、有機食材、運動補劑...，價格親切，又不定時舉辦優惠、滿額免運送到家，是不少網友最愛的高CP值挖寶好站。現在推出雙11預購優惠，輸入折扣碼【PRESINGLES25】，全站消費滿額40美元（約NT$1,230）享85折優惠、滿額60美元（約NT$1,841）享78折優惠！訂單滿NT$1,250元再享免運費。除了上面推薦的幾款護髮品，「揪愛Mei」另外整理了站內Top 5高評價護髮商品，快一起來看看！
【Avalon Organics】迷迭香豐盈洗髮水，優惠價NT$328，滿額輸碼再折👉點我購買
【SheaMoisture】牙買加黑蓖麻油洗髮水，優惠價NT$395，滿額輸碼再折👉點我購買
【Hobe Labs】Energizer毛囊刺激劑，優惠價NT$416，滿額輸碼再折👉點我購買
【Advanced Clinicals】生物維生素強化髮膜，優惠價NT$293，滿額輸碼再折👉點我購買
【NOW】有機認可荷荷巴油，優惠價NT$388，滿額輸碼再折👉點我購買
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新
【同場加映2】韓國歐膩最愛的護髮清單 Olive Young一次買齊
韓劇女主的柔順秀髮，總是讓人好羨慕。「揪愛Mei」推薦你逛韓國最紅的藥妝連鎖Olive Young，這間遊韓必逛必買的人氣名店，集結韓國歐膩最愛的各大品牌，現在不必親自飛韓國，線上購買一鍵直送到府，這就立刻為你獻上「話題熱銷髮品清單」，無腦跟風買也不踩雷。
【Seapuri】Dr.33抗脫髮安瓶，優惠價NT$725👉點我購買
【LABO-H】強健髮根益生菌膠囊護髮素，
原價NT$881，限時61折特價NT$532👉點我購買
【Mise-en-scene】完美護髮精華液，
原價NT$946，限時6折特價NT$564👉點我購買
【UNOVE】高蛋白修復護髮精華，原價
NT$1,109，限時83折特價NT$916👉點我購買
【AROMATICA】迷迭香健髮頭皮噴霧，原價
NT$750，69折特價NT$515👉點我購買
