秋後算帳？劉書彬再爆疑不當解僱反自肥助理

▲民眾黨立委劉書彬爭議不斷。（圖／翻攝自劉書彬臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院去年爆出助理連署反對立委自肥修法，民眾黨立委劉書彬當時遭爆料痛斥辦公室助理不得連署，隨後更被前助理發文指控以霸凌為樂。《知新聞》今（14）日獨家再踢爆，劉書彬辦公室已於去年底解僱當初簽連署的助理，甚至想撤掉另一名法案助理，劉書彬更曾疑似嗆聲：「我不需要法案」。

劉書彬今遭《知新聞》爆料，2名當初簽下連署反對助理費除罪化的助理，其中1名不被續聘，任期只到12月31日，且未獲10天離職預告期。另外，其他助理更揭露，劉書彬自從被前助理爆料愛霸凌後，打算將同期的法案助理都撤換，更在和該法案助理協調時聲稱「我不需要法案」，疑似和當初簽連署有關。

不過，《知新聞》也指出，民眾黨團得此事後，主任陳智菡、副主任陳思宇已緊急介入，要求劉書彬按照《勞基法》處理助理離職事宜。

助理連署一事起源於國民黨立委陳玉珍去年提案《立法院組織法修正草案》，有意將公費助理費改為「立委補助費」，除刪除聘用助理人數上下限規定，將經費改由立法院撥予立委「統籌運用」，甚至免檢據核銷，引發質疑等於創建立委小金庫、傷害助理勞權等，導致助理集體連署反對。

其中，劉書彬為支持助理費除罪化的立委之一，傳出她曾飆罵助理，要求撤回連署，後續更遭已離職助理指控以「貶低、折磨下屬為樂」。

