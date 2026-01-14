秋後算帳？ 劉書彬遭爆不續聘＂反助理費除罪化＂助理

政治中心／綜合報導

去年底助理費除罪化修法，爆出爭議，不少國會助理連署要求撤簽，當時民眾黨立委劉書彬，被爆料飆罵連署助理，風波中還有前助理指控她霸凌，沒想到現在更傳出，當時簽連署的助理，遭不續聘，年前失業，雖然劉書彬否認是秋後算帳，強調換約是人之常情，但綠營立委痛批根本"獨裁立委"。

秋後算帳？ 劉書彬遭爆不續聘反助理費除罪化"助理

民眾黨立委劉書彬遭爆不續聘反助理費除罪化的助理 對此她表示依法年度換約是人之常情（圖／資料畫面）立委（民眾）劉書彬：「（助理說有霸凌跟PUA）這本來就已經都有在處理囉。」

廣告 廣告

民眾黨立委劉書彬，被問到霸凌助理爭議，不願再次回應，但事情沒解決，反而持續燒，傳出先前曾連署"助理費除罪化"法案撤案的助理，年前無預警失業，遭秋後算帳？

立委（民眾）劉書彬：「助理依法年度換約或者是不續約，有缺額就延攬新的專才進入辦公室，這是一般的常情。」

國會助理周立軒：「合作得相當愉快的話，委員通常是不會任意去解聘助理，過往台灣民眾黨，一向是以照顧弱勢跟捍衛勞權，為他們最主要的訴求，然而現在居然會對一個助理，做出這樣的行為，我個人認為，在助理圈來看，這的確是一個相當相當不尋常，也是相當令人感到遺憾的舉動。」

秋後算帳？ 劉書彬遭爆不續聘反助理費除罪化"助理

民眾黨立委劉書彬爭議不斷 日前還遭邱姓前助理指控霸凌（圖／資料畫面）根據平面媒體踢爆，當時劉書彬辦公室，共有兩位助理參加連署，一人被劉書彬飆罵後撤簽，另一人堅持不撤，如今該名未撤簽的助理，在12月下旬時才得知自己不被續聘，任期只到12月31日。且劉書彬未依勞基法規定，10天前預告，黨團因此介入。回顧上個月劉書彬被爆飆罵助理連署，她還曾當眾否認。

立委（民眾）劉書彬（2025.12）：「公...助理的，屬於...，助理呢痾，助理呢他自己是，等一下，在場的時候，我就說請他們自己去，好好好好思考一下。」

立委（民）林楚茵：「這個好好想想，根本就是一個施壓的過程，而且不聽話就直接叫人家走路，這不只是慣老闆，更是惡劣的獨裁立委，就是順我者昌逆我者亡，不聽話就請你回家吃自己，根本惡劣至極。」

秋後算帳？ 劉書彬遭爆不續聘反助理費除罪化"助理

遭指控不續聘反助理費除罪化之助理 民眾黨立委劉書彬否認秋後算帳（圖／資料畫面）

劉書彬和助理間的紛紛擾擾，一波未平一波又起，未來能否和新助理好好相處，恐怕也是她要面對的課題。

原文出處：秋後算帳？ 劉書彬遭爆不續聘反助理費除罪化"助理

更多民視新聞報導

遭控霸凌下屬、釀前助理失控自傷 劉書彬喊不予置評

獨／劉書彬遭指控霸凌 昔學生再爆：逼走系秘、介入學生自治！

不滿昌法案沒進度？柯赴立院全面接管？藍剉咧等？

