秋後算帳？嘉市王美惠罷免案爆幽靈連署 檢調直搗藍營市黨部帶走13人

嘉市王美惠罷免案爆幽靈連署，檢調直搗藍營市黨部帶走13人問話。資料照片

726、823大罷免已過多月，嘉義地檢署偵辦民進黨嘉市立委王美惠罷免案爆幽靈連署，今（17日）突然大規模搜索國民黨嘉義市黨部外，更同步搜索相關幹部、黨工住處共11處地點。檢方證實，預計傳喚至少13名涉嫌人到案說明，以徹底釐清案情。

檢調今天上午8時許進入藍營嘉義市黨部，立刻拉下一樓鐵門，現場氣氛凝重。據了解，調查官在黨部內清查疑似的連署名冊與相關文件，並帶著公文袋離開。因每逢周三常有退警和黨員到黨部泡茶聚會，但今早前來的民眾卻都吃了閉門羹。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯的手機已轉至語音信箱，對案情避而不談。

這場罷免風暴始於今年二月，愛嘉聯盟雖然遞交了2505件提議連署書，但因713件不合格，最終因連署份數未達門檻且逾期未補件而宣告失效。但爭議最核心的弊端是爆出民眾的已故親人竟然「被連署簽名」，民眾收到中選會的查證函後，才驚覺自己過世兩年多的妻子竟然也參與了連署，憤而提告。

嘉義縣市已經超過20名民眾指控自己個資遭盜用，被冒名連署。雖然聯盟陳姓領銜人已在今年五月經複訊後，以10萬元交保候傳，並限制出境出海，但他否認有冒名意圖。



