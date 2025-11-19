秋後算帳？曾批市府「瀆職」 養豬協會理事長的車在屏東 竟收到中市警超速罰單

中華民國養豬協會理事長潘連周。(資料照，記者羅欣貞攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕家住屏東潮州的中華民國養豬協會理事長潘連周，日前非洲豬瘟疫情爆發後，曾抨擊台中市府管理不善「瀆職」，豬瘟風波告一段落，潘竟收到台中市警方罰單，指他的賓士車在台中超速，但罰單照片卻是機車(車牌號碼相同)，致電詢問員警還要潘循程序自行舉證申訴，讓潘是既氣又無奈，鄉親得知則稱「看來樑子是真的結大了」，質疑「盧媽媽秋後算帳？」。

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，豬市禁運、禁屠多日，全台再度陷入口蹄疫時陰霾，潘連周當時對台中市府廚餘養豬的管理、善後及補救動作相當不滿，數度於媒體上批評盧市府「瀆職」。

潘任縣議員時的服務處主任、彭城里長劉國成今天(19日)到鎮公所洽公，意外曝光這張荒謬的罰單，罰單顯示，1輛與潘連周同車牌的機車，於11月1日行駛於沙鹿區台灣大道以時速60公里行駛，因超速20公里遭罰1600元，令人傻眼的是，潘的車長期在屏東使用，車種明明不同卻被開單，令潘連周夫妻大傻眼。

劉國成指出，一開始以為車牌被詐騙集團仿製取款，但罰單上車種寫著「自用小客車」，照片卻是機車，縱使同號也不應發出罰單，因此潘的太太撥打電話向交通分隊詢問，未料卻獲得「自行舉證再循程序申訴」回覆，但這明顯為警方錯誤，卻得自行舉證相當擾民。

由於潘連周在非洲豬瘟後才抨擊盧市府「瀆職」，鄉親是直接聯想「挾怨報復」、「風頭過後秋後算帳」、「樑子真的結大了！」；劉國成今天上午再次打電話詢問後，台中市警方決定詳查，今天下午回覆，照片上機車是「確有其車」，且車牌號碼與潘連周的汽車牌號碼一模一樣，對台中市警方來說相當罕見因此開錯單，將主動撤單，不需潘自己舉證，但巧合依舊是引來議論，有鄉親就為潘連周打抱不平，質疑「記仇記多深？批評中市府的人那麼多，就偏偏是媒體上罵『瀆職』的那個被開單？」。

一輛機車在台中超速，潘連周在屏東的賓士車(車牌號碼相同)卻收到超速罰單。(記者陳彥廷攝)

