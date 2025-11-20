秋後算帳？「罵盧媽瀆職」…屏東賓士竟收台中罰單 養豬協會理事長笑了

記者簡榮良／屏東報導

巧合？中華民國養豬協會理事長潘連周於豬瘟疫情爆發時，抨擊台中市府「瀆職」；未料，家住屏東縣潮州鎮的他，竟然收到來自台中市的1600元罰單，直指他的賓士在台中超速20公里，怪的是罰單上的照片是機車，警方也摸摸鼻子撤銷罰單，離譜烏龍被笑稱是「盧媽媽秋後算帳」。對此，潘連周接受電訪時笑到不行，要大家別政治聯想，以一場誤會作收，不想再另闢戰場。

中華民國養豬協會理事長潘連周於豬瘟疫情爆發時，抨擊台中市府「瀆職」，結果收到一張來自台中的罰單。（圖／民眾提供）

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，同島一命，政府下達豬隻禁運、禁宰令多日，身為中華民國養豬協會理事長潘連周想必火氣很大，屢屢上媒體版面，抨擊台中市府廚餘管理、連善後補救都慢半拍，盧秀燕根本「瀆職」。

沒意外，意外就發生了！潘連周擔任議員時的服務處主任、現任潮州鎮彭城里長劉國成昨（19）日到鎮公所洽公，拿到一張潘連周的罰單，內容指出潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，仔細看照片中是機車，加上賓士車活動範圍僅在屏東，怎會出現在台中？本以為是車牌被偽造，但罰單卻清楚註明車種是「自用小客車」，因此致電交通分隊討說法，卻被以「自行舉證再循程序申訴」回應，當了冤大頭還得自己收拾殘局，有夠擾民！

罰單指出潘的賓士在11月1日行駛於台中市沙鹿區台灣大道，因超速20公里被開罰1600元，照片中卻是機車。（圖／民眾提供）

離奇罰單漂流記事件曝光，不少人直接聯想是潘連周於豬瘟疫情抨擊盧秀燕「瀆職」所結下的梁子，鄉親也質疑「記仇記多深？批評中市府的人那麼多，就偏偏是媒體上罵『瀆職』的那個被開單」？

所幸最後警方坦承開錯單，將主動撤銷。被問到是否覺得被秋後算帳？潘連周先是笑開懷，接著說「不會啦，不會啦，不要政治聯想」，肯定是偽造，畢竟兩台車子不一樣，機車怎麼可以掛汽車車牌。以一場誤會作收，不想再另闢戰場，意外巧合也成了大家茶餘飯後話題。

潘連周擔任議員時的服務處主任、現任潮州鎮彭城里長劉國成致電交通隊討說法。（圖／民眾提供）

