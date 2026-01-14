秋後算帳！？被爆不續聘「反助理費除罪」助理 劉書彬僅回：一般常情

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委劉書彬先前被爆痛斥簽署「反助理費除罪化」的助理，並逼助理撤簽；後續又被前助理邱子安具名指控「目中無人自我中心不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，更對下屬職場霸凌。劉書彬今（14）日更被踢爆秋後算帳，於去年底解僱當初簽連署的助理。劉書彬稍早僅簡單表示，助理依法年度換約、不續約，有缺額就延攬新的專才進入辦公室，這是一般的常情，隨後離開。

《知新聞》今天踢爆，劉書彬辦公室有兩名助理簽下連署，一人遭劉書彬飆罵後撤回，另一人堅持不撤。未撤簽的助理，卻在12月下旬無預警得知其並未獲得續聘，任期只到12月31日。而劉書彬未按勞基法「提前10天預告」，民眾黨團主任陳智菡、副主任陳思宇緊急介入，要劉書彬依法處理。此外更有助理透露，劉書彬打算將跟邱子安同期的法案助理撤換，更聲稱「不需要法案」。

立院上午舉辦全院「彈劾總統案」公聽會，劉書彬代表民眾黨團發言，並在會後接受採訪時表示，助理依法年度換約、不續約，有缺額就延攬新的專才進入辦公室，這是一般的常情。「就這樣子回應，謝謝大家關心」。而媒體追問過往辦公室的霸凌行為，劉書彬則說「這本來就有在處理了喔！ 」

