秋意漸濃、氣溫驟變，換季乾癢、睡不好、關節痠？用香氣鬆開身心靈

秋意漸濃、氣溫驟變，許多人都感覺「身體跟不上季節的節奏」──皮膚開始乾癢、夜裡翻來覆去睡不安穩，甚至清晨起床時關節發緊痠痛。

芳療師Doris表示，每年換季時，最常見的三大身心困擾就是「皮膚乾、睡不好、關節痠痛」，這些看似小毛病，其實是身體在提醒我們需要放慢腳步，重新平衡節奏。

換季睡不好、情緒易敏？用樹脂香氣鬆開身心

「季節變化對情緒與睡眠的影響，往往比我們想的更深。」Doris指出，秋冬時節常見失眠、焦慮與易怒現象，適合運用帶有樹脂調的香氣來安撫心緒。

可以用以薰衣草、秘魯香脂、安息香、乳香、玫瑰天竺葵等多種精油調配而成的精油，因為溫暖的樹脂氣息帶來修護與安定，搭配薰衣草與玫瑰天竺葵的柔和花香，皆能舒緩緊繃，以及幫助入眠好睡。

基底油可以選擇摩洛哥堅果油、椰子油、榛果油、甜杏仁油等植物油，為乾燥肌膚補足滋潤。建議於夜晚入睡前，緩緩塗抹於全身，或畫圈按摩於胸口、腹部，讓香氣在呼吸間釋放壓力，陪伴身心緩緩進入夢鄉。

秋高氣爽出遊必備，柑橘香氣喚醒愉悅能量

Doris建議，戶外活動或運動後可使用以清新果香類的精油，舉例來說，像是含多種柑橘精油，包括萊姆、甜橙、苦橙、檸檬等味道，能散發出愉悅香氣。

柑橘精油能振奮精神、驅散倦怠，還能幫助提振情緒、恢復活力；香茅與檸檬香茅精油，層次更加豐富。使用時，取適量塗抹於四肢或肩頸，搭配深呼吸與輕柔按摩，感受香氣循環於全身。Doris提醒，由於柑橘類精油具有光敏性，使用後應避免立即曝曬於陽光下。

清新草本能量，為疲憊身體注入活力

若長時間處於高壓環境、容易感到疲倦或身體僵硬，可以選擇有桉油醇迷迭香與樟樹味道的精油，能帶來爽利感，牻牛兒醇百里香與冬季香薄荷則溫暖柔和，為身心注入鼓舞的力量。可塗抹於關節、背部或脊椎兩側，輕輕按摩至吸收。

Doris提醒，換季不只是氣候改變，更是身心節奏的轉換，若能在每天的生活中留給自己片刻，用雙手塗抹、用香氣呼吸、用心感受，就能讓自己在秋冬之際，仍能維持溫潤平衡的狀態。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

