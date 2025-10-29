



隨著秋風漸涼，一股懷舊的暖香在彰化榮家附設日照中心瀰漫開來。為讓長輩們在微涼時節感受傳統的溫暖，中心特別舉辦了「秋意暖香濃炒麵茶」主題活動。這場活動不僅是味覺的享受，更是一場深具意義的懷舊療癒之旅，透過親手製作古早味麵茶，帶領長輩們重溫童年時光，達到身心靈活化與社交互動的目的。

日照中心主任葉儒旻表示，為了確保長輩能安全且愉悅地參與，工作人員進行了周詳的準備，除了備齊麵粉、植物油等主要原料外，更將傳統的炒製工具改良成適合長輩操作的小型瓦斯爐與輕便鍋鏟，並嚴格控制火候。同時，現場佈置充滿復古氛圍，播放著懷舊金曲，讓整個空間洋溢著溫馨又熟悉的氣息，為長輩們營造出最佳的動手體驗環境。

秋意濃麵茶飄香 彰化榮家日照長輩「炒」動懷舊好滋味

活動開始後，長輩們紛紛圍坐在操作台前，眼神中充滿了期待與興奮。在工作人員手把手的指導下，長輩們輪流加入原料，開始進行文火慢炒，整個過程充滿了五感體驗，麵粉在高溫下由白轉金黃的視覺變化，持續攪拌可以訓練手眼協調的觸覺刺激，以及最引人入勝的，那股逐漸濃郁、充滿穀物焦香的嗅覺體驗。最終，看著自己親手炒出金黃、香氣濃郁的麵茶粉，大家臉上都露出了成就感與滿足的笑容。炒好的焦黃麵茶粉，當沖入熱水，攪拌成濃稠的麵茶端上桌時，那份熟悉的古早味，溫暖了現場每一位長輩的心。

彰化榮家主任蘇再勝開心的表示，看到長輩們如此投入、如此開心地回憶童年，我們深感欣慰。麵茶不僅僅是一種食物，它承載著台灣早期的生活記憶與人情味。透過這樣的懷舊活動設計，我們不僅是讓長輩們『動手』，更是讓他們『動心』，達到活絡認知、增進社會連結的目的。我們將持續推動更多結合在地文化與懷舊元素的活動，支持長輩們的活躍老化。

