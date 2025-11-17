秋意濃！杉林溪楓葉轉火紅 遊客搶賞楓

南投杉林溪園區楓葉轉紅。（圖／東森新聞）





氣溫轉涼，南投杉林溪園區楓葉轉紅，許多植物開始轉變顏色，景象美得像一幅畫，吸引遊客來觀賞。同樣是賞楓的景點，武陵農場的楓紅與金黃色的銀杏，也是吸引不少遊客上山拍照，來自印度華僑的遊客因為去年被楓景驚艷到，今年再度回訪。

陽光灑下，搭配穿透火紅的楓林，景象美得像一幅畫，入秋後，山區日夜溫差大，許多植物開始轉換顏色，11月中旬到了賞楓的季節，南投杉林溪目前楓紅達三成。

遊客：「很漂亮很有氛圍感，這裡的楓葉世界第一，不用去國外來這邊看就可以。」

南投杉林溪園區，包括青楓紫葉槭和楓香等多達四千多棵，還有整片水杉林，在也正要轉為金黃色，黃葉和紅葉交替形成的自然景致，今年擴大種植的6000株波波草也持續鮮紅，銀杏也開始轉為鮮黃，大致都進入觀賞期。

遊客：「很賞心悅目，就是看了覺得身心靈都很放鬆，再加上這裡的氣溫，整個就會覺得還滿值得。」

在南投的奧萬大則是楓林部分轉紅，11月賞楓季節，宜蘭太平山、南投杉林溪與奧萬大，再到台中武陵農場都是熱門的賞楓景點，這段時間各地的楓林也陸續轉紅，吸引不少遊客上山追楓，景色相當迷人，在台中的武陵農場，有印度華僑去年來了，覺得楓景太漂亮，今年再度回來。

遊客：「天氣好的時候透過陽光，拍起來的意境更加美麗，我很喜歡拍照，去年來過今年又來一次，因為我很喜歡拍楓葉，尤其是楓葉的顏色，一半紅的一半黑的感覺得非常漂亮。」

武陵農場園方也提供空拍視角的美景，拍出武陵銀杏染上最亮的金黃色美景，猶如金黃地毯，目前銀杏正值轉色高峰，到11月底前，都是最佳的欣賞時機。

