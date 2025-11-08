遠眺面天山（圖／北市大地工程處提供）





11月是屬於芒草的季節，北市大地工程處表示，陽明山已悄悄換上金黃色衣裳，整片山坡被染上溫柔的秋色，讓我們一起與「臺北大縱走」走入山林，尋探季節與自然的獨特魅力。

大地工程處說，想知道「最佳觀賞 C 位」在哪？那就不能錯過「臺北大縱走」第二段（二子坪至小油坑）和第三段（小油坑至風櫃口）！其中以第二段最為壯麗，全長約 12 公里，從二子坪遊客服務站出發，沿途經面天坪涼亭、大屯山西峰與南峰，一路向上至大屯山主峰。秋日行走其間，步道兩側的箭竹林與芒草，交織成一片柔金色的畫布。風吹過，芒草閃爍著細碎光影，宛如山巒的輕柔呼吸，將旅人溫柔地包圍。

廣告 廣告

芒草金色大草原（圖／北市大地工程處提供）

登上海拔 1,092 公尺的大屯山主峰，換一個視角，將台北盆地與淡水河口盡收眼底，午後的斜陽，讓整片山坡閃耀著絲綢般的光澤，這是攝影者鏡頭裡，一年一度不願錯過的景框。若意猶未盡，銜接第三段「小油坑至風櫃口」，看火山的硫氣蒸煙，與金黃草浪交織，形成一幅衝突而又和諧的、獨屬於陽明山的秋季映像。

大地工程處提醒，秋日的山區氣息雖美，氣候卻也瞬息萬變，登山前請備妥防風、防寒衣物及足夠飲水，並留意午後雲霧聚集的天氣變化。民眾可多利用大眾運輸方式，如搭乘捷運至劍潭站或士林站轉乘108公車，即可抵達二子坪或小油坑登山口，享受低碳、便捷又健康的步道之旅。

更多新聞推薦

● 秋日臺北大縱走 陽明山金色芒草饗宴