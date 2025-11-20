秋日踏青好時節 走入白石湖體驗臺北山城慢旅
記者李佩玲／臺北報導
天氣逐漸轉涼，正是踏青的好時節。臺北市政府大地處指出，位於內湖的白石湖社區不僅能眺望山林與城市景色，還能走訪白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道等景點，且社區中還有許多可體驗採果及DIY的果園，民眾不妨趁著微風徐徐的秋日，來趟白石湖小旅行，享受臺北的山城慢旅。
臺北市大地處指出，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性，其中，臺北首座大跨距吊橋「白石湖吊橋」，以龍骨造型聞名，自民國99年啟用以來，已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在。
古錐埤則是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每個季節都可拍出不同風景；另外，白石湖社區還可看到許多農民辛苦栽種的果園，12月正是草莓豐收的時節，產季一路到隔年的5月份，來訪遊客除可體驗採果樂趣外，還有多場食農教育活動，讓民眾在玩樂中了解在地農業與生活的連結。
白石湖吊橋為白石湖社區的地標與人氣打卡點。（臺北市大地處提供）
浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣。（臺北市大地處提供）
白石湖社區有許多休閒果園提供民眾採果及DIY體驗。（臺北市大地處提供）
其他人也在看
北區觀光圈產業交流媒合會登場 百家旅行社合推山海島跨區觀光
由交通部觀光署指導、北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「北區觀光圈產業交流媒合會」，日昨於台北喜來登酒店盛大舉行。本次活動集結逾百家從事入境與國旅的旅行社，以及北區觀光圈內馬祖、大東北角及皇冠海岸等三大觀光圈近四十家特色產業店家，透過面對面商談與交流，成功為北區觀光圈創造跨區、跨產業的合作契機，成效備受期待。北區觀光圈以「山、海、島」多元地貌為亮點。本次媒合會展示區域內精選遊程共廿八條，包含低碳綠色永續觀光、節慶活動、國門之旅及其他類別等特色主題旅遊，提供給參與商談會的旅行社業者參考，讓業者更能快速掌握北區觀光圈的旅遊範圍和特色，透過這場實體商談方式促成旅行社與店家直接對接，協助業者開發更多可銜接入境和國旅市場的旅遊商品，強化北區觀光圈的市場競爭力。北觀處長陳煜川表示， ...台灣新生報 ・ 7 小時前
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 15 小時前
泡湯免開車 花蓮溫泉季推「週末免費接駁車＋專車遊程」帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二0二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
家常美食簡單上桌！鹹蛋煎肉餅
鹹蛋煎肉餅 鹹蛋蒸肉餅好吃，鹹蛋煎肉餅更好吃！ 食材 鹹蛋（己熟）, 6隻 紅蔥頭, 3 顆 蒜頭, 2 瓣 豬絞肉, 600 克 糖, 1 1/2 茶匙 油, 2 茶匙 ...iCook愛料理 ・ 14 小時前
腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡及水分代謝密切相關。然而，現代人因飲食重油重鹹、作息不規律，常使腎臟在無形中承受過多負擔。本篇將整理網友熱議的天然「護腎食物」，一起看看有哪些食材能幫助您養腎顧健康！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大護腎食物有哪些。NOW健康 ・ 4 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 1 天前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 1 天前
大溪不只有老街 漫遊桃園大溪療癒景點：木博館免門票、羊駝農場超可愛、老茶廠很好拍
大溪不只老街好逛！近年桃園大溪成為最療癒的週末小旅行目的地，從免門票就能走進的「大溪木藝生態博物館」，一路漫遊到能近距離餵食、拍照的超萌羊駝農場，再到充滿懷舊氣息、怎麼拍都像電影場景的老茶廠，每個景點都讓人放慢步調、享受被山城包圍的悠閒時光。無論是親子假期、情侶輕旅行，或是單純想逃離城市，大溪都有讓人一訪再訪的魅力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」
越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件，一名旅客還原整段過程，從上機到確定取消，前後耗時超過4小時，讓不少人行程受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
宜蘭太平山蹦蹦車復駛！秋日賞楓正當時：山毛櫸金色森林、懷古步道仙氣爆棚、台版藍湖溫泉超療癒
秋意漸濃，宜蘭太平山迎來最迷人的賞楓季，人氣景點「蹦蹦車」也宣布正式復駛，吸引大批旅人搶先上山追楓。從金黃山毛櫸大道、雲霧飄渺的懷古步道，到被稱作「台版藍湖」的暖泉美景，整座山林宛如走進北海道般夢幻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
車牌對中即享299元起優惠 劍湖山祭出最強秋冬旅遊折扣
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】秋高氣爽正是出遊最佳時節，劍湖山世界今（2025）年再推超值活動， […]觀傳媒 ・ 1 天前
普發金變2萬！高鐵推飯店聯票狂撒優惠 7折車票＋住一晚送一晚全都上
台灣高鐵「飯店聯票」歲末優惠，不僅攜手晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團推出超值優惠，12/31前入住專案指定飯店，加購高鐵票即享7折起；此外，更結合時下最熱門的普發金話題，加碼推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，各家合作飯店推出買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北泰山、鶯歌、三重「蒜香藤」盛開 把握10天花期賞紫色花瀑
秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點3大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重228和平公園，景觀處長林俊德表示，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾把握7至10天花期賞景留影。自由時報 ・ 12 小時前