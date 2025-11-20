秋日踏青好時節 走入白石湖體驗臺北山城慢旅

記者李佩玲／臺北報導

天氣逐漸轉涼，正是踏青的好時節。臺北市政府大地處指出，位於內湖的白石湖社區不僅能眺望山林與城市景色，還能走訪白石湖吊橋、古錐埤、同心池、夫妻樹、許願步道等景點，且社區中還有許多可體驗採果及DIY的果園，民眾不妨趁著微風徐徐的秋日，來趟白石湖小旅行，享受臺北的山城慢旅。

臺北市大地處指出，白石湖社區被群山環繞，景緻優美，農村風貌純樸宜人，豐富的風景元素突顯出這裡的獨特性，其中，臺北首座大跨距吊橋「白石湖吊橋」，以龍骨造型聞名，自民國99年啟用以來，已成為社區的地標與人氣打卡點，更是串聯周邊農村與步道景點的重要存在。

廣告 廣告

古錐埤則是當地居民齊心開鑿的蓄水池，象徵著社區的團結與記憶；浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣，每個季節都可拍出不同風景；另外，白石湖社區還可看到許多農民辛苦栽種的果園，12月正是草莓豐收的時節，產季一路到隔年的5月份，來訪遊客除可體驗採果樂趣外，還有多場食農教育活動，讓民眾在玩樂中了解在地農業與生活的連結。

白石湖吊橋為白石湖社區的地標與人氣打卡點。（臺北市大地處提供）

浪漫的同心池以雙心造型與季節花海相映成趣。（臺北市大地處提供）

白石湖社區有許多休閒果園提供民眾採果及DIY體驗。（臺北市大地處提供）