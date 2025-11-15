秋日雅行首選虎山溪 享受深層慢活時光

樹冠層層交織，秋日光芒灑落林間。（圖／北市大地處提供）





秋意已濃，空氣中多了一分柔和與詩意。不妨放慢腳步，沿著虎山溪散步，看一場葉落水流的輕描淡寫，聽一曲屬於臺北秋天的山林樂章。要享受這份深層慢活時光，台北市大地工程處首推信義區的虎山溪步道，步道緊鄰溪畔、交通便利及豐富生態，邀請您來一趟秋日雅行。

金光灑落古色古香砌石圓拱橋，溪水與光影交錯。（圖／北市大地處提供）

大地處表示，山林與溪流創造出的山澗型生態環境，周圍林木層層錯落，樹冠相連，秋日光芒灑落林間，正值季節交替的葉片，光影隨風搖曳交織成一片輕撫淨化城市喧囂的沁涼微風。蕨類與苔蘚在岩壁、腳邊仍然生機盎然，好不可愛，沿途蟲鳴鳥語與風聲交錯，溪面波光粼粼，悄悄地等待著您的到來。

虎山溪親水平台（圖／北市大地處提供）

大地處說，來到虎山溪，不必行到水窮處，只要踏幾步路程，那古樸的圓拱橋，彎著背在引領來往的人們跨越溪流，青苔覆滿橋身，留下只屬於登山客的回憶，偶遇秋霧輕繞更是別有風韻，如是再巧見水鳥振翅掠過，勾勒出一幅屬於深秋的山林詩畫。秋天，不妨來虎山溪漫步山澗，山與水，是一場回歸自然的心靈旅行。

交通指引：

一、捷運後山埤站，循中坡南路往福德街方向步行，可達福德街251巷慈惠堂登山口（約20分鐘)。

二、公車福德國小站，沿福德街251巷可達慈惠堂登山口（約10分鐘）。

