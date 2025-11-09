秋泳愚來台灣打破自律！霸氣告白台粉：哩系哇欸
〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星秋泳愚以《外傷重症中心》的「肛門」打開知名度，昨天(8日)在台大體育館舉辦「CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo?]」粉絲見面會，這場活動是他出道4年來的首次亞巡，更是他首度踏上台北。秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，他以清晰的中文咬字及充滿魅力的歌聲，獻唱台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的主題曲《那些年》，一開口便讓胡椒(粉絲名)沉浸甜蜜的嗓音裡。全場粉絲大喊「泳愚啊」，在這歡呼聲當中，秋泳愚也以流利的中文「大家好，我是秋泳愚」向現場所有胡椒們打招呼，引爆全場尖叫。
隨後在開場訪談中，秋泳愚也表達了首次來到台北的興奮與感動，被問及首次舉辦巡迴見面會的標題「Who (is) Choo?」的含義時，他幽默地解釋：「因為我姓『秋』(Choo)，所以先加入了Choo這個字，就像Who is Choo? 這個問句一樣，我想向粉絲們展示更多的面貌。」他更提到，若將中間的(is)拿掉，發音便成了粉絲暱稱「胡椒」。他也用中文甜喊「胡椒！我愛你！」，瞬間融化了所有粉絲的心，展現了極高的親和力與寵粉度。聊到開場演唱的《那些年》，他坦言自己很喜歡這首歌，並幽默表示雖然平時在朋友與工作人員面前練唱都很有自信，「但在粉絲面前唱的時候，真的好害羞喔！」反差萌瞬間圈粉無數。
秋泳愚分享他抵台後的第一印象，直呼「台北天氣很好，食物都超合我胃口」，還害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等台灣人氣美食。提到旅遊風格，他表示自己雖然能配合朋友，但其實更喜歡「慢慢走、自己一個人探索」的旅行方式。這次提早抵達台灣，他還特別前往九份放天燈，他說道：「九份夜景真的很美，人很多很熱鬧，就是階梯有點多，不過我真的很喜歡！」
隨後的QA問答環節中，秋泳愚回答了粉絲們事前提交的有趣問題。粉絲提問作為「極度自律」的人，偶爾「打破自律」的瞬間，他不好意思地說道：「昨天跟前天吃很多算嗎？最近也比較少健身，但是有選擇替代的運動像是跑步、跳舞、拳擊。」而提到身為演員面對困難時的心態與想法，他表示「最近其實都滿幸福的」，但是如果因為工作感到辛苦的時候，只要回家看部片、吃一點美食就可以被療癒。面對困難時，他會用「有可能會這樣」這句話來勉勵自己。不只如此，他還與粉絲分享自己的音樂歌單，透露平時洗澡、打掃、上班途中都會聽音樂助興，現場更即興清唱《情書》，深情嗓音讓粉絲瞬間陶醉，全場尖叫聲此起彼落，也再次讓大家見證他的歌唱實力。當被問到「來台灣最想體驗的事」，秋泳愚表示：「想去101看看，但一直還沒時間去，也想體驗一下走在火車軌道上的浪漫情節！」
活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服的環節，秋泳愚以一襲學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷，並展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的「秋泳愚同學」。在短暫的換裝休息後，秋泳愚以帥氣的西裝造型回歸舞台，提到近期在「第16屆韓國電視劇大賞」中獲得的新人獎，他也充滿感謝地表達：「對我來說是一個很幸福的一年，尤其是在這個時間點可以跟胡椒們見面，真的很幸福，之後也將回到本業持續拍戲。」在提問環節告一段落，秋泳愚特別準備演唱《上坡路》這首歌，他跟粉絲們分享「這是一首特別有寓意的歌曲，希望來自各地的粉絲，都可以感受到。」
隨後，寵粉的秋泳愚特地換上一身牛仔造型走到台下，繞場近距離跟粉絲互動、比愛心、拿手機自拍，讓粉絲驚喜連連。互動遊戲環節中，秋泳愚親自上陣與幸運粉絲一同完成各種「胡椒」們投稿的趣味任務。其中，有粉絲提議玩「泳愚畫圖胡椒猜」的遊戲，從鳳梨酥、台北101到九份都難不倒他。另一位粉絲則是提出了「泳愚的台語TIME」任務，台語教學讓秋泳愚以台語跟大家打招呼、並霸氣喊出「哇嘎哩共，哩系哇欸！(我跟你說、你是我的！)」最後跟全場告白「我愛你」！再來是粉絲從準備的道具中，分別根據挑選的道具來與粉絲進行三連拍，展現可愛又帥氣的一面。
接近活動尾聲，秋泳愚真摯地向所有支持胡椒們表達感謝「首先想要謝謝來自各地的粉絲們，這一次的台北站是很特別的回憶，有一半的時間來旅遊、另一半的時間是與胡椒們見面，一想到12月又會造訪台灣，真的很心動，期待之後再見面的日子。」並帶來了歌曲《If only time could stop》。
在粉絲們熱烈的安可呼喚下，秋泳愚再次登台，獻上令全場沸騰的舞蹈組曲，串聯了《Wall To Wall》、《Stylish》、《Like JENNIE》等多首K-POP熱門歌曲。這段充滿力量與節奏感的表演，讓粉絲們見證感受到他滿滿的舞蹈實力及舞台魅力。秋泳愚在安可感言中表示：「大家一直敲碗我跳舞，這次我準備了不一樣的舞蹈，我一定會再來的！」並再次以中文告白：「今天真的很幸福，我是秋泳愚，我一定會再來的！」為台北的初次相見畫下句點，也為這趟亞洲巡迴的首站留下最溫暖的印記。秋泳愚這場「能歌善舞」且充滿真誠的台北初見，不僅讓粉絲們對他的全方位魅力深深著迷，也讓外界更加期待這位大勢新星未來的發展。
