秋泳愚首次來台！現學台語告白：哩系哇欸 失控狂吃自嘲「好像胖了」

韓國新生代演員秋泳愚於11月8日晚間在國立臺灣大學綜合體育館舉辦《CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo?]》粉絲見面會，這是他出道四年來首場亞洲巡迴見面會，也是首次來到台北與粉絲「胡椒」相見，以滿滿誠意與才藝為粉絲帶來難忘回憶。

秋泳愚以黑色西裝登場，甜美嗓音演唱〈那些年〉感動全場。（圖／D-SHOW提供）

見面會開場，秋泳愚身著黑色西裝帥氣登場，演唱台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲〈那些年〉，以清晰中文與甜美嗓音瞬間俘獲全場，接著以中文向粉絲打招呼「大家好，我是秋泳愚」，並在訪談中分享首次來台的興奮心情。

他表示台北天氣好、美食合胃口，還笑說「感覺自己好像胖了」，透露品嚐了小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等道地美食。他也提到提前抵台遊覽九份，放天燈時感受到夜景之美，「九份夜景真的很美，人很多很熱鬧，就是階梯有點多，不過我真的很喜歡」，未來也期待有機會到台北101及體驗火車軌道上的浪漫情節。

秋泳愚首度來台分享美食經驗，笑稱自己來台胖了。（圖／D-SHOW提供）

在問答環節中，秋泳愚回應粉絲提問，提到最近較少健身，但以跑步、跳舞替代運動，並坦言前兩天大吃算是一種「打破自律」。他也分享面對工作困難時，會以看電影、吃美食療癒自己，並用「有可能會這樣」鼓勵自己；不只如此，他還與粉絲分享自己的音樂歌單，並即興清唱〈情書〉，深情嗓音讓粉絲陶醉，再次展現歌唱實力。

秋泳愚在見面會上用流利中文向胡椒們打招呼，氣氛熱烈。（圖／D-SHOW提供）

活動中，秋泳愚穿著台灣學生制服騎腳踏車登場，帥氣POSE與可愛表情引發尖叫，粉絲紛紛用手機記錄這一刻。隨後他換上西裝造型，提到近期在「第16屆韓國電視劇大賞」獲得新人獎，感謝道：「這是幸福的一年，尤其能與胡椒們見面，真的很幸福。」他也演唱〈上坡路〉，「這是一首特別有寓意的歌曲，希望來自各地的粉絲，都可以感受到」。

秋泳愚感謝胡椒們支持，分享台北站特別回憶與心動時刻。（圖／D-SHOW提供）

在見面會上，秋泳愚走到台下繞場，與粉絲自拍、比愛心，非常寵粉！而在互動遊戲環節中，如「泳愚畫圖胡椒猜」，畫出台北101、九份等圖案，此外他還學習台語，喊出「哇嘎哩共，哩系哇欸！」最後向全場告白「我愛你」，氣氛熱烈。接近尾聲，他真摯感謝粉絲：「台北站是很特別的回憶，一想到12月又會來台灣，真的很心動。」隨後演唱〈If only time could stop〉。

秋泳愚帥氣現身台北見面會，展現好歌喉。（圖／D-SHOW提供）

在粉絲們熱烈的安可呼喚下，秋泳愚再次登台，帶來〈Wall To Wall〉、〈Stylish〉、〈Like JENNIE〉等多首K-POP熱門歌曲的舞蹈表演，展現舞台魅力。他表示：「大家一直敲碗我跳舞，這次準備了不一樣的舞蹈，我一定會再來的！」並以中文再次告白「今天真的很幸福，我是秋泳愚，我一定會再來的！」為台北初見畫下溫暖句點。

