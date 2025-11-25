秋田動物園忘鎖門！黑熊趴趴走嚇壞園內遊客

▲日本秋田竟然有動物園發生離譜失誤，由於飼育員忘記鎖門，讓黑熊從籠舍脫逃跑到園區，工作人員發現後緊急用麻醉槍將其麻醉。示意圖，非當事熊。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害頻傳，即使多地已進入冬季，熊出沒在市區的目擊情報和襲擊民眾的事件仍不斷發生，讓許多日本民眾心慌慌。而就在這樣的時刻，秋田竟然有動物園發生離譜失誤，由於飼育員忘記鎖門，讓黑熊從籠舍脫逃跑到園區，被工作人員發現後緊急用麻醉槍將其麻醉，雖然沒有造成遊客受傷，但秋田市長仍在今（25）日開記者會出面致歉。

根據《讀賣新聞》報導，發生烏龍意外的是秋田市大森山動物園，秋田市長沼谷純在記者會上表示，因為飼育員忘記鎖門，所以熊就從那扇沒上鎖的門逃脫。在日本全國正因野生熊襲擊事件頻傳的敏感時期，發生這樣的失誤，沼谷純表示「讓市民和遊客感到不安，深表歉意」並鄭重道歉。

動物園說明表示，飼養員20日清掃籠舍時打開了該扇門，事後卻忘了將其鎖上。該門位於可通往園區內遊客行走區域，21日早上熊還好好待在籠舍內，但21日下午1點半左右，有清潔人員在長頸鹿館附近發現這頭熊，嚇了一跳趕緊通報，隨後工作人員用麻醉槍將熊麻醉後送回籠舍。

事後當時動物園仍在正常營業，園內約有10多名遊客，幸好無人受傷。

動物園為此短暫停止營業檢討疏失，預計從26日起恢復正常營業。園方已承諾將全新制定「多人確認上鎖」的作業標準流程規範，徹底全面檢討管理，防止類似事件再次發生。

