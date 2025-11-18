秋田籠罩熊害陰影 獵人驚捕「無脂肪」野熊

▲日本秋田縣今年熊害問題嚴重，光是今年度至今就傳出超過50件人熊衝突事件。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本秋田縣今年熊害問題嚴重，光是今年度至今就傳出超過50件人熊衝突事件。當地有高齡者不敢去農地或醫院，也有農民的果園因野熊覓食而全毀，居民都被迫在恐懼中生活，村莊裡幾乎看不到人影。有獵人發現，近期捕獲的熊都沒有冬眠前應該儲存的脂肪，擔憂「今年熊可能不會冬眠」。

熊害不見盡頭 獵人也嘆「今年太異常」

根據日本農業新聞報導，近來秋田縣連日傳出有野熊出沒，當地年邁的獵人們日以繼夜地處理黑熊問題。現年81歲的資深獵人佐藤壽男，是秋田縣獵友會的會長，同時也是稻農，他原本對野熊的習性瞭若指掌，也感受到了今年的異常狀況。

佐藤壽男對於今年永無止境的野熊應對工作深感危機，並表示今年熊的行為與身體狀況完全顛覆過往經驗，尤其他本月捕獲的熊完全不像平常的熊，「牠們完全沒有冬眠前該累積的脂肪。今年的熊可能根本不會冬眠。」

佐藤壽男指出，獵友會需前往第一線處理出沒或事故現場。即使是熟悉熊習性的資深獵人也都異口同聲地說「今年異常」，緊張到連開關家門都要小心翼翼。

他也提到，全縣每天都有熊出沒，許多年長的獵人完全休不了假，只能不停處理熊的問題，大家都靠善意在撐，彷彿快到極限。

居民生活被逼入絕境 恐懼勝過疫情

秋田縣各地已有大量熊出沒，83歲的農民佐藤惠美子表示自己已經很久沒去田裡，她放棄了採收青椒和白菜等作物，連流感疫苗接種也取消了。佐藤惠美子感嘆：「這比疫情還嚴重。別說去田裡，現在連白天都沒有人敢在外面走路了。整個村子都變了樣。」

一名曾在自家門口看見野熊的民眾小野仁厚透露：「我們一家四口盡量不出家門。」他外出時會攜帶一公尺長的木棍、防熊噴霧，並播放收音機。

蘋果園全毀 農業持續經營蒙上陰影

在秋田縣內受害最嚴重的秋田市河邊地區，熊甚至在保育園附近徘徊，還有居民遭到襲擊。整個地區死寂一片，瀰漫著緊張的氣氛。

53歲的獵人島田雄一郎經營著2.5公頃的蘋果園，他每天都會看到野熊。當地獵友會已捕獲了60多頭野熊，島田雄一郎就處理了20頭。

野熊覓食造成的農損也非常嚴重。該地區有些蘋果園地已全數毀滅。由於野熊會折斷樹枝，這也對往後幾年的農業經營蒙上陰影。雖然鼓勵設置電圍籬，但在陡峭的果園設置圍籬需要多人合作，是重度勞力活，且經費負擔沉重。

島田雄一郎說：「現在我不敢一個人去每天都有野熊出沒的果園。這次的黑熊危害，肯定會讓一些高齡農民考慮是否繼續務農。」

