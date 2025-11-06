秋田縣熊出沒破萬件 自衛隊投入應戰熊害

▲日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽約，派遣部隊協助運送箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的後方支援。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近來頻頻傳出熊出沒事件，還有民眾遭熊攻擊受傷甚至死亡。其中秋田縣傳出今年已有60人被熊攻擊致傷。為了應對當前不斷增加的熊害問題，日本自衛隊已經在5日時應秋田縣政府的請求，出動協助驅除熊隻的任務，將支援設置捕熊用的陷阱，以及巡視熊是否進入陷阱等作業，但不計畫使用步槍武器撲殺熊。

目擊數破萬：4人死亡、60人受傷的異常事態

綜合日媒報導，截至2025年度11月4日，秋田縣已經收到了超過1萬次的熊目擊報告，這是異常的情況，遠超過以往的數據。此外，熊襲擊導致4人死亡，60人受傷。

秋田縣與陸上自衛隊簽訂協定

為了應對當前不斷增加的熊害問題，秋田縣5日時與陸上自衛隊簽訂協定，由，縣知事鈴木健太與陸上自衛隊第9師團師團長松永康則簽署了協定書。

根據協定，自衛隊提供的支援內容包括：協助運送和安置捕熊箱，並支援獵友會的運輸工作，以及被驅除黑熊的運送等。在情報收集方面，為了準確掌握黑熊出沒的位置，也考慮使用無人機。

這些活動將由駐紮在秋田市的陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊的部隊負責執行。

鈴木健太表示：「活動即將正式開始。為了讓縣民稍微安心，並將損害降到最低，縣政府將與各市町村密切合作，全力支持陸上自衛隊的活動。」

據協定，自衛隊的活動期間將持續至11月30日，若活動進展需要，將會協商延長期限。

縣政府表示，在25個市町村中，有將近半數請求支援，目前正在協調向大館市、北秋田市、八峰町等地派遣部隊的事宜。

日本經濟新聞指出，報導，日本近年沒有出動自衛隊因應熊害的例子。這次中央派出陸上自衛隊協助，是根據自衛隊法第100條，被定位為承攬土木工程等「民生支援」。基於運輸與工程等活動有助於提升部隊技能的想法，在符合訓練目的的範圍內，允許自衛隊承接地方政府的業務。

鹿角市長：希望能共同實現目標

協定簽訂後，自衛隊於5日下午在鹿角市開始了支援活動。當日約下午1點半左右，在鹿角市花輪的柴平地域活動中心，舉行了一場舉行了非公開的自衛隊接納儀式，共有15名隊員被派往當地，他們將以該設施為據點展開活動。

在接納儀式上，鹿角市市長笹本真司傳達了市民目前生活在危機感之下的現狀，表示：「雖然我們一直以來都在呼籲，但這次能以具體行動趕來，開始提供支援，我認為這非常重要。」

15名陸自隊員開始支援工作

儀式後，隊員們在鹿角市十和田大湯地區，接受獵友會的指導，將一個重約200公斤的陷阱籠裝上車，協助搬運至約10公里外的另一地點並協助安裝。搬運陷阱籠的任務由4名隊員負責。

為確保安全，隊員們穿戴了內有金屬板的防彈背心等裝備，並攜帶盾牌和防熊噴霧進行活動。

鹿角市農地林務課課長北方康博表示：「獵友會成員大多都有日間工作。我們期待自衛隊的到來，能讓陷阱的設置工作主要在平日更機動性地推進。」

自衛隊在鹿角市的活動預計將持續到11月底，隊員們除了確認蕎麥田等黑熊可能出沒的地點外，也計畫在市內進行巡邏。

