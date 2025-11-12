秋田縣與熊車禍暴增創新高 連救護車也遭撞

▲截至今年十月，發生在秋田縣內涉及熊隻的車輛碰撞事故激增至118起，是去年全年總數的五倍多。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本近來熊出沒事件頻傳，其中位於東北地區的秋田縣，更是頻頻傳出野熊闖入民宅、甚至攻擊人的事件，且截至今年10月，發生在秋田縣內涉及熊隻的車輛碰撞事故激增至118起，是自2020年開始統計以來最多，是去年全年總數的五倍多。

根據共同社報導，警方表示，自2020年開始有相關統計以來，今年的事故數量為歷年最高，光是10月就發生了66起，當時熊隻頻繁出現在住宅區附近。

警方表示，在許多車輛與熊的碰撞事故中，熊事後都會逃離現場，但根據駕駛員的供述及其他證據，這些事件仍被記錄為「與熊有關的事故」。截至目前，未確認有人類受傷，但縣警方正為防止事故而傷透腦筋。

前幾年的相關紀錄分別為：去年23起、2023年101起、2022年13起、2021年34起，以及2020年26起。在今年的118起事故中，約八成發生於一般道路（如國道及縣道），其餘則發生在高速公路上。

9月，在美鄉町的縣道上，一輛完成急救運送的救護車遭遇了疑似一對母子的兩隻黑熊，其中一隻體長約50公分的黑熊與救護車相撞，造成保險桿受損。

熊隻目擊與襲擊事件亦同步激增

涉及熊隻的交通事故急劇上升，反映出日本全國熊隻出沒與人熊接觸案件的普遍上升。據日本政府初步數據顯示，從四月到九月，熊隻目擊事件超過20000起，是過去五年同期最高紀錄。

自4月以來，已有13人在熊襲擊中死亡，這是有紀錄以來的最高數字，同時政府已確認截至九月有超過100人遭到熊襲擊。

11日時，山形縣米澤市一名75歲的男子被一隻約80公分長的熊抓傷臉頰和肩膀，傷勢無生命危險。他告訴警方，他聽到身後灌木叢有動靜後轉身，發現附近有一棵柿子樹。

