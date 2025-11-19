秋田野熊闖AEON！日本公務員吹箭制伏像忍者

▲日本秋田縣日前有熊闖入AEON上演驚魂記，緊急疏散後並無人受傷，而一位市政府職員在過程中使用吹箭將熊制伏，也引發熱議。（示意圖，非文中當事人／翻攝自新瀉日報）

[NOWnews今日新聞] 日本秋田縣今年熊害問題嚴重，日前更有熊闖入AEON上演驚魂記，緊急疏散後並無人受傷，而一位市政府職員在過程中使用吹箭將熊制伏，也引發熱議，被網友譽為是「現代忍者」。對此，秋田縣政府強調，該工作人員是有經過訓練、持證的專業人士，並非尋常人士都可使用吹箭。

綜合日媒報導，日本秋田縣能代市16日上午一隻體長約80公分的野熊闖入AEON能代店商場，店員見狀立即報警，並利用店內貨架隔開空間讓熊暫時留在室內。縣府工作人員到場後，使用吹箭將熊麻醉，接著把熊電死。

廣告 廣告

▲野熊闖入AEON能代店商場，縣府工作人員到場後，使用吹箭將熊麻醉，接著把熊電死。（圖／翻攝自網路）

這一起熊出沒事件引發熱議，討論焦點首先集中在縣府工作人員使用捕熊，讓網友驚呼簡直是「現代忍者」；二是網友質疑，既然熊已經遭到制伏，是否還有格殺的必要。

對此，秋田縣生活環境部自然保護課出面解釋表示，使用麻醉藥捕捉動物都屬於危險狩獵，無論用麻醉槍還是吹箭，都必須獲得政府頒發的牌照。而縣府內擁有9位持牌的工作人員，他們都經過專業訓練。之所以使用吹箭，是因為某些場域使用槍械過於危險，吹箭有效射程大約在2～3公尺，特別適合在狹小範圍內使用，成功操作需要豐富的經驗，目前縣府9位持牌的工作人員中，只有大約5位真的擁有實戰經驗，並非隨便一個縣府人員都能完成任務。

至於將熊格殺，縣府表示其實真正接到的抗議電話並不多，根據縣府管理野熊的計畫，只要是在都市地區附近捕獲的熊，都不會選擇放生。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本熊出沒！東出昌大逆風喊「沒那麼危險」挨轟 外遇黑歷史嗆爆

日本熊太危險！北海道獵友會喊話政府：別再讓我們捕熊了

太異常！秋田籠罩熊害陰影 獵人驚捕獲「無脂肪」熊：恐不冬眠