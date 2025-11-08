秋祭慰靈爭議 藍委：相信鄭是考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」。（姚志平攝）

國民黨主席鄭麗文8日出席「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，也將我國處決的叛將與共諜吳石列入「犧牲烈士」，引起外界熱議。國民黨立委徐巧芯表示，相信鄭麗文可能考量是為兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心價值也希望有這機會能夠講清楚；民進黨立委吳思瑤則痛批此舉是褻瀆英勇捐軀的國軍烈士。

對於鄭麗文出席該活動，徐巧芯表示，相信鄭麗文出席可能考量是為兩岸和平的立場，但對國民黨核心價值也希望能夠講清楚，讓更多國民黨員、更年輕一代加入國民黨的人，知道國民黨從推翻滿清、建立中華民國，到後續的抗日、抗戰，再到國共內戰一路到台灣落地生根，然後推動一系列發展，也有了後續在民主化裡的國民黨執政。

國民黨前立委蔡正元則批評，作為國民黨主席要祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」？中共台灣省工作委員會書記蔡孝乾被捕時供出的1800多名共產黨員，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑是歷史公案，但蔡孝乾領導的組織不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。

他認為，顛覆工作與特務工作不同，這些人是否可定位為「政治受難者」要看是從什麼觀點，但作為國民黨主席要祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

綠委吳思瑤表示，1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的就是蔣介石，更曾在日記中記載吳石讓其「心寒」，鄭麗文祭拜叛國者，蔣介石地下有知應該又「心寒」一次，如果當年吳石這幫共諜同夥12人若成功達成任務，國民黨早沒了，中華民國也不存在，這是嚴重的價值偏差、對中華民國的背棄，「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了」。

白委林國成認為，鄭麗文參加，代表國民黨也承認白色恐怖所造成的遺憾，去表達慰問之意是正確的事，但如今民進黨在民主國家中動用司法製造柯文哲案等行為，可看出還是有綠色恐怖的跡象，希望民進黨引以為鑑。