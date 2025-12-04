秋老虎發威頭皮拉警報！專家揭露錯誤清潔習慣：熱水洗頭恐越洗越油

換季期間頭皮更容易受到多方外在因素影響，曼都建議應透過專業檢測了解頭皮的真實狀況。圖／曼都髮型提供

近期「秋老虎」氣候發威，忽冷忽熱的劇烈溫差不僅增加穿搭難度，更頻繁引發頭皮健康危機。連鎖美髮品牌曼都髮型指出，近期因頭皮出油、異味、皮屑與落髮問題求診的民眾顯著增加。業者分析，換季頭皮問題除了氣候因素，更多來自民眾錯誤的清潔習慣。為此，曼都提出「分況養護」對策，並宣布攜手再生醫學企業向榮生技，引進高科技「外泌體」養護服務，盼以再生醫學技術解決落髮困擾。

針對換季最常見的「出油與異味」問題，曼都專業設計師提醒，許多民眾誤以為「洗越多次越乾淨」，甚至習慣用熱水沖洗頭皮以達到止癢效果，這其實是嚴重誤區。當洗髮水溫超過 40°C 時，會過度洗去皮脂，導致頭皮啟動「補償性分泌」機制，反而造成「越洗越油」的反效果。

對於油性頭皮的居家護理，專家建議可選用含有薄荷、茶樹等控油平衡成分的洗髮產品，並依據個人出油量調整為每日或隔日清潔。若當日有運動流汗，則務必當天清洗，避免油垢堆積阻塞毛孔。此外，建議民眾每週至專業沙龍進行一次「頭皮深層淨化」，藉此清除平時難以洗淨的老廢皮脂與造型品殘留，讓毛囊恢復透氣。

除了出油，「頭皮乾癢與脫屑」也是換季常見困擾。曼都髮型觀察發現，許多消費者一看到頭皮出現白屑，便誤以為是清潔不當，進而改用強力清潔產品，結果導致角質層更加脆弱，形成「越洗越乾、越癢」的惡性循環。事實上，換季脫屑多因濕度驟降導致皮膚屏障受損，保養重點應放在「保濕修護」。建議洗髮後搭配頭皮保濕噴霧或滋養液，並注意吹風機應保持 15 公分距離，吹至八分乾後切換冷風收乾，避免高溫破壞頭皮保水度。

針對民眾最為關注的落髮與髮根脆弱問題，曼都髮型今年在養護科技上做出重大布局。考量溫差造成循環變差、壓力與營養不足等落髮主因，曼都獨家與向榮生技合作，推出《優皙盛妍濃泌蜜》頭皮養護服務。該療程產品號稱每一瓶蘊含 50 億顆高濃度外泌體幹細胞分泌物，純度達 89.7%，透過專業手技與儀器導入，旨在強健髮根並補足營養，展現頭皮養護的科技實力。

曼都髮型董事長賴淑芬表示：「健康的頭皮永遠是髮型設計的完美畫布，只有穩固的根基，才能支撐起亮麗的髮色與捲度。」面對現代人因快節奏生活、壓力、頻繁染燙及氣候變化所引發的頭皮敏弱文明病，曼都強調「健康」是美麗的基礎，將持續透過正確衛教觀念與高科技的分況養護方案，協助消費者改善乾癢、泛紅與掉髮風險，安度換季變化。



