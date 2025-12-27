秋葵水、中藥和南瓜可以降血糖？醫示警背後危害：別亂試

糖尿病是國人十大死因之一，初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症。（示意圖／翻攝自pixabay）

糖尿病是國人十大死因之一，初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症，而穩定血糖也可以預防慢性疾病，然而面對網路上五花八門的「降血糖偏方」，醫師提醒民眾務必提高警覺。功能醫學醫師劉曜增指出，不少流傳甚廣的方法缺乏科學驗證，若未經專業評估就貿然嘗試，反而可能對血糖控制造成負面影響。

劉曜增在診所粉專中說明，像是近來受到討論的「秋葵水」，雖然秋葵本身含有具抗氧化作用的植化素，對血糖調節可能有幫助，但這些成分不一定能溶於水中。實際上，喝秋葵水多半只能攝取到部分水溶性纖維，效果有限，若想利用秋葵的營養價值，直接食用完整的秋葵會更實際，同時也可透過其他富含水溶性纖維的蔬菜、木耳或菇類來輔助血糖穩定。

至於「多吃南瓜能降血糖」的說法，劉曜增也提醒，南瓜確實含有膳食纖維、β-胡蘿蔔素與鎂等有助健康的營養素，但同時澱粉含量不低，若攝取過量，反而可能讓血糖上升，與原本期待的效果背道而馳。

另外不少民眾會自行嘗試中藥材來控制血糖，例如山藥、黃耆或葛根。劉曜增強調，這類藥材是否適合使用，必須依照個人體質，由中醫師進行辨證論治，若自行服用，不僅效果不一定理想，甚至可能影響原本的血糖控制。

劉曜增最後強調，無論偏方看起來多麼吸引人，在嘗試前都應先諮詢醫師，且絕不可自行停用既有的降血糖藥物。唯有在醫療專業的指導下，配合生活習慣調整，才是長期穩定控糖、守護健康的正確做法。

在偏方之外，衛福部國民健康署則呼籲民眾回歸經過實證支持的健康管理方式。糖尿病初期往往沒有明顯症狀，但若長期控制不佳，恐引發多種併發症。依據國民營養健康調查，台灣20歲以上成人的糖尿病盛行率已達12.8%，幾乎每8人就有1人受影響。

國健署建議，民眾可透過定期健康檢查及早掌握風險，自114年起，成人預防保健服務放寬適用年齡範圍，提供30歲以上民眾免費健康檢查。透過健康檢查，民眾可了解自身的三高數據，並將健檢數據上傳至「科學算病館」，協助計算個人糖尿病風險，並提供個人化的健康建議，幫助逐步改善生活方式。

在日常生活中，維持均衡飲食、選擇原型食物、避免過多精製糖攝取，是穩定血糖的關鍵，同時每週累積至少150分鐘的中等強度運動，有助於提升胰島素作用、維持肌力與關節活動度。戒菸同樣不可忽視，因吸菸會促使血糖上升，也會增加心血管疾病風險。

國健署也提醒，若檢查結果顯示空腹血糖或糖化血色素介於偏高範圍，代表已進入糖尿病前期，應及早行動，必要時可尋求代謝症候群防治門診的專業協助。



