秋葵這樣吃降血糖、壞膽固醇、改善大腦發炎！各大研究都說話了

你敢吃秋葵嗎？功能醫學醫師劉博仁指出，秋葵不只好吃，還能幫助穩定血糖、保護大腦、抗發炎，連研究都證實了。

秋葵可以保護我們的大腦？

劉博仁分享，2025年一篇最新研究發現，讓老鼠吃高脂、高糖飲食會造成記憶力變差、腦部發炎。但是，當補充「秋葵籽多醣」後，竟出現學習力與記憶改善、腦部的發炎指標下降（像 TNF-α、IL-1β）、 抗氧化能力增強，自由基傷害降低。

劉博仁解釋，秋葵之所以能發揮這樣的效果，是因為同時啟動了「抗氧化」與「抗發炎」兩大關鍵路徑。也就是說，它不只保護細胞不被氧化傷害，還能降低慢性發炎對腦部的損害，這樣的天然功效，對現代人長時間用腦、壓力大、記憶力衰退等問題，都是一大幫助。

秋葵降血糖、壞膽固醇、糖化血色素

除了對大腦健康有益，秋葵也是糖尿病與血糖波動者的理想食物選擇。劉博仁指出，一篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究，整理了8項臨床試驗，結果顯示秋葵能有效降低空腹血糖、糖化血色素HbA1c（約減少0.46%），以及總膽固醇與壞膽固醇（LDL）。

這主要歸功於秋葵富含的水溶性膳食纖維與多醣體，能延緩醣類吸收、減少餐後血糖震盪，特別適合有胰島素阻抗、糖尿病前期或容易飯後昏昏欲睡的人群。

3種簡易秋葵料理推薦

劉博仁推薦3種簡單的秋葵食用方法，大家可以參考如下：

涼拌秋葵：將秋葵洗淨後汆燙30秒，切片後加入醬油與柴魚片，清爽解膩。 味噌秋葵湯：在味噌湯中加入秋葵片與豆腐，口感滑順且有助腸胃保護。 蒜香炒秋葵：熱鍋爆香蒜末後，加入秋葵快炒2分鐘，既營養又下飯。

秋葵黏液最營養，泡成秋葵水效果有限！

值得注意的是，秋葵的「黏液」正是它最重要的保健成分。劉博仁強調，烹調時不應炒太久或去除黏液，以保留最完整的營養價值。對於流行的「秋葵泡水」飲用法，雖然可以萃取部分水溶性成分，但效果有限，想獲得完整營養，直接食用整條秋葵效果更佳。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

