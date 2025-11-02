秋遊嘉鄉健行 千人共遊石棹步道群

2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行今(2)日上午於石棹步道群熱鬧登場／嘉義縣府提供





2025嘉遊好步道・秋遊嘉鄉健行今(2)日上午於石棹步道群熱鬧登場，活動再度邀請東森氣象主播王淑麗擔任大使，縣長翁章梁一早也與來自全台各地的鄉親跳熱身操，隨後與王淑麗一同鳴槍，帶領熱愛山林、享受步道的民眾「走進秋天最美的嘉鄉！」

文化觀光局指出，活動在6月底開放報名後馬上就額滿，嘉義縣有超過200名鄉親熱情響應，人數最多，其他包括嘉義市、台南、高雄、雲林、台中、彰化、屏東、新北、台北、桃園的夥伴，幾乎全台各地都有代表，更有從印尼來的朋友報名。

文觀局長徐佩鈴強調，嘉義縣年度步道健行活動不但受到台灣在地人的喜愛，也逐漸打開國際知名度，年齡最大的有78歲的長輩，年齡最小年僅2歲，充分展現「活到老、動到老」的精神。

翁章梁指出，台灣現在是一日交通圈，嘉義縣就成為徹底療癒心靈的好所在，阿里山有最優質的茶葉與咖啡，歡迎大家有空多來山區走走，好咖啡、好茶不用在全世界找，嘉義就喝得到。

翁章梁希望透過盛大的健行帶動阿里山公路沿線觀光與產業發展，觀光客走進逐鹿部落、牛埔仔愛情大草原、奮起湖、樂野部落、隙頂，或是沿線茶園與民宿親身體會美景，並帶動人潮消費，促進旅遊經濟，讓嘉義在台灣人心裡烙印下「度假勝地」。

現場小農市集囊括奮起福米餅、奮起湖便當、鈴蘭碗粿、林園製茶、吾山識茶及阿里山百合等知名店家，健行運動之餘品嘗道地的嘉義風味，塑造有溫度、有意義、帶動地方產業的體驗。

氣象主播王淑麗表示，一年當中登山健行最好的季節就是秋天，阿里山地靈人傑，大家邊走邊大口呼吸，把森林裡的能量吸進身體，好好享受秋高氣爽的天氣，氣候舒適、雲海壯麗的所有一切。

文觀局表示，今天現場氣氛熱鬧，市集與「慢遊嘉義」LINE集章活動人潮不斷，還能使用市集抵用券選購在地農特產品，支持地方產業，許多參加者穿上以環保紗製作的紀念衣，在藍天與雲霧間留下合照，成為活動另一亮點。

文觀局持續推動「嘉遊好步道」品牌，結合在地社群、旅宿與農產，更深入、精緻的打造兼具運動休閒與觀光魅力的嘉義慢旅生活，更多觀光活動資訊可鎖定「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁、慢遊嘉義LINE@官方帳號@chiayitravel 及文化觀光局官網查詢https://tbocc.cyhg.gov.tw/

