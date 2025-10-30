秋遊阿里山！部落多元文化之旅 體驗鄒族原鄉魅力

秋遊阿里山，樂野YUYUPAS鄒族文化部落有原住民歌舞表演。（圖：嘉義縣文觀局提供）

入秋之後的阿里山氣候涼爽宜人，目前正是攜家帶眷入山旅遊的最佳時節。嘉義縣文觀局表示，阿里山9大鄒族部落，均有推出多元文化體驗，要讓遊客欣賞山林美景之際，同時體驗部落文化，留下美好回憶。

阿里山鄉共有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山及逐鹿9大鄒族部落。其中，樂野部落主打親子旅遊，部落內知名景點「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」展現鄒族文化多元樣貌，提供手工愛玉DIY；遊客還能聆聽勇士說傳統故事、品嚐烤肉，並親自杵打小米麻糬，體驗原民生活。

FKUO山芙蓉茶業的無菜單料理，可體驗森林茶席。（圖：嘉義縣文觀局提供）

喜愛茶與咖啡的旅客則可以參與茶鄉套裝遊行，茶師在鄒式茶屋中沖泡阿里山烏龍茶，親授沖泡技巧；手工咖啡DIY從採豆、烘焙到手沖，每一步都在達人指導下完成。若想製作手工藝品可到「金皮雕工作室」親手敲打皮革，完成獨一無二的鑰匙圈或手環；在「FKUO山芙蓉茶業」則能品嚐部落無菜單料理，還可體驗森林茶席。

阿里山頂湖步道沿途杉木林景致迷人。（圖：嘉義縣文觀局提供）

樂野部落的迷糊步道風景優美，遊客可以參加「湯爺爺」帶領的步道導覽，探索生態奧秘，吸收芬多精；或是走環狀路線的「頂湖步道」，沿途欣賞杉木林、孟宗竹林、茶園等迷人景致。

嘉義縣文化觀光局指出，阿里山「部落旅遊節」12月6日、7日將在逐鹿部落文創園區登場，匯集各大部落特色體驗、產品與文化展演將一次呈現。更多旅遊資訊，可至嘉義縣親子旅官網查詢(https://familytour.chiayi.travel/)。