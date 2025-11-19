秋遊陽明山秘境 賞楓看茶梅

花卉試驗中心園從大門口漸可看見一株黃金楓。（花卉試驗中心園提供）

記者王誌成∕台北報導

秋天不只是落葉的季節，也有花朵悄然綻放。植物依循自然節奏，在四季中展現獨特風采。此時正值陽明山花卉試驗中心秋季美景登場，黃金楓與銀杏紛紛換上新裝。金黃色葉片隨風搖曳，陽光灑落時，宛如星光，為園區增添溫暖而活潑的氛圍。而在茶梅區內，粉嫩茶梅也如期綻放，邀請市民把握晴朗天氣，來趟輕鬆愉快的秋日小旅行。

花卉試驗中心園內栽植有黃金槭通稱黃金楓，雖然不像滿山楓林般壯闊，但位在步道旁的黃金楓，呈現靜謐而詩意的風景，深受遊客喜愛。銀杏可透過種子或扦插繁殖，但因以種子繁殖需二十至三十年才會結果，亦名「公孫樹」，意指祖父栽種，孫子才能收穫。花卉中心是北部少數能見到銀杏群植的地點，入秋時分常吸引遊客駐足欣賞。

花卉試驗中心林育正主任表示，園區著名的茶花也陸續綻放，而最早迎來花期的是「茶梅」。走入茶梅花間，可聞到淡雅清香；不濃烈、不張揚，卻帶來冬日特有的沉靜與溫暖。茶梅多為柔粉色系，姿態清新雅緻；與茶花最大的不同在於落花方式，茶花多整朵掉落，而茶梅則以片片花瓣輕落。當花季漸深，樹下鋪滿落瓣，形成自然而柔美的景象。