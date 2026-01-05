秋霖園老人照顧中心慶生會 共同慶祝秋霖園成立28週年

秋霖園舉辦28週年慶暨長者慶生會，壽星長者齊聚共享溫馨歡樂時光。





新竹市杜華神父社會福利基金會附設「秋霖園老人多元照顧中心」5日舉辦「秋霖園28週年慶暨長者慶生會」，邀請園內長者、工作人員齊聚一堂，共同慶祝秋霖園成立28週年的重要里程碑，並為1月份壽星長者獻上祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

活動透過週年回顧影片，呈現秋霖園多年來深耕新竹市老人多元照顧服務的歷程，回顧一路走來陪伴長者生活、復能與日常照顧的點滴。接著安排慶生儀式，邀請壽星長者一同切蛋糕、歡唱生日快樂歌，讓長者在歡樂的氣氛中參與慶祝活動。基金會也藉由活動向長者及家屬表達感謝，並肯定第一線照顧工作人員長期投入、細心陪伴的付出。

秋霖園老人多元照顧中心成立於民國87年1月，至今已深耕在地28年，累計服務467位失能、失智長者，不僅是新竹市唯一的小規模多機能服務機構，更是全國最資深的長者日間照顧中心之一。多年來，秋霖園陪伴無數家庭走過照顧歷程，成為許多長者在社區中的「第二個家」，也是新竹地區重要的長期照顧服務機構。

為提供長者更安全、友善且符合高齡照顧趨勢的服務環境，杜華神父社會福利基金會啟動「秋霖園搬新家計畫」，著手籌備搬新家工程，整體所需經費高達2,900多萬元，期盼透過空間更新與環境改善，打造更完善的長者照顧空間，讓失能、失智長者能在更安心、有尊嚴的環境中接受照顧，同時減輕家屬的照顧壓力。

