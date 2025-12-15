記者林宜君／台北報導

秋風生前曾在直播中露出不安！聽到「頭骨好看」直呼後背發涼，網友震驚。（圖／翻攝自微博）

隨著于朦朧相關事件在網路發酵，部分網友將焦點延伸到已故少林網紅武僧「秋風」及已故藝人喬任梁，指稱多起死亡事件「早有預兆」，甚至衍生出「活摘器官」等說法。其中ｃ「頭骨好看」，讓他當下感到「後背發涼」，因此被部分網友解讀為不祥徵兆。秋風也曾參與戲劇演出，ｃ，相關單位公布的結論為交通事故，並未發現他殺或其他刑事犯罪證據。至今，官方未公布任何與「活摘器官」有關的事證，相關指控也未經司法認定。

廣告 廣告

他原話提及：「有人誇這個眼睛的……但那天有個『朋友』說，你這個頭骨好看……我這個後背發涼。」（圖／翻攝自Threads）

網路流傳的直播片段中，秋風曾描述外界對他五官的稱讚，並提到有一次被留言誇「頭骨好看」時，自己感到不安。他原話提及：「有人誇這個眼睛的……但那天有個『朋友』說，你這個頭骨好看……我這個後背發涼。」另有一段直播提到，曾聽到有人玩笑稱「等他百年之後要留著他的頭骨當紀念品」，相關內容多為聊天語境，並非對自身安危的具體指控。

網路也有人將北京798藝術館展出的人體藝術作品與秋風外型做比對，進而產生聯想。林宜君

此外，網路也有人將北京798藝術館展出的人體藝術作品與秋風外型做比對，進而產生聯想。不過，公開資料顯示，相關展品多屬人體藝術或塑化標本展示，主辦單位與官方並未證實使用特定個人遺體，亦無證據顯示與秋風或其他藝人有關。人體塑化標本屬醫學與人體藝術領域的既有技術，但其來源與合法性須依各國法規管理，不能僅憑外觀相似即下結論。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

于朦朧遭騙！高泰宇被爆「借200萬買豪車豪宅」欠錢不認帳 還參與虐殺

于朦朧效應延燒！李亭哲爆娛樂圈內幕 65％演員失業 網：活該！

于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他

陳柏霖、吳慷仁與程青松同框！粉絲瘋狂譴責 怒轟：跟罪犯同框？噁心

