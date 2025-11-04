秋颱再+1…「這1天」鳳凰恐成形！專家曝對台影響

生活中心／楊佩怡報導

第25號颱風「海鷗」，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。繼海鷗之後，關島一帶又有熱帶擾動生成，中央氣象署預測，未來朝西北西前進，並有發展為颱風的趨勢。氣象粉專也指出，該熱帶擾動最快在「這1天」生成為第26號颱風「鳳凰」。





秋颱還沒結束…這1天「鳳凰颱風恐成形」！專家曝影響台灣「1關鍵」

繼颱風海鷗之後，秋颱恐再加1個「鳳凰颱風」。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

菲律賓東方海面上目前生成熱帶擾動90W，中央氣象署表示，今清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，週三（5日）過後可能增強為熱帶低壓，週五（7日）至週末（8、9日）有機會轉為颱風，後續路徑不確定性大，還須密切關注。

氣象粉專依上圖分析出，熱帶擾動90Ｗ最快在6日生成為鳳凰颱風。（圖／翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則在臉書發文貼出Google AI（FNV3）的模式系集圖分析出，關島南方的熱帶擾動90Ｗ逐漸發展中，最快週四（6日）將成為第26號「鳳凰」颱風。從目前資料來看，90Ｗ後期因副熱帶高壓減弱的關係，將採取拋物線的走法，抵達台灣附近時轉向東北，但轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度。粉專提醒，秋季颱風變化多端，在未底定前都有改變的可能性，未來幾日要密切注意。

今天天氣仍受東北季風影響，各地早晚溫差大，還須適時添加衣物。（圖／翻攝自臉書@中央氣象署–報天氣）

另外，中央氣象署指出，今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率；而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。在氣溫部分，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度。





